أخبار الانتقالات | إندريك يستقر على فريقه الجديد، و50 مليون يورو من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة السابق
نيمار بين البقاء في سانتوس أو الانتقال إلى إنتر ميامي
لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور غامضًا مع نادي سانتوس، مع اقتراب نهاية عقده الحالي في ديسمبر المقبل.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاد مؤخرًا من إصابة عضلية، ليشارك في التعادل (1-1) أمام فورتاليزا ضمن الدوري البرازيلي.
رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا أكد رغبته في بقاء نيمار حتى كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن التجديد سيعتمد على القدرة المالية للنادي، موضحًا أن “مشروع نيمار ليس لعام واحد، بل لخطة تمتد حتى المونديال، وسنقيّم الوضع بنهاية الموسم”.
وفي المقابل، كشفت تقارير أن إنتر ميامي الأمريكي دخل في محادثات مع اللاعب من أجل إعادة لمّ شمله مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في صفقة قد تشعل سوق الانتقالات.
ويحتل سانتوس حاليًا المركز الـ16 في الدوري برصيد 33 نقطة، في صراع لتجنب الهبوط، بينما يحاول نيمار استعادة جاهزيته بعد سلسلة من الإصابات.
وبينما استبعده كارلو أنشيلوتي من قائمة البرازيل للتوقف الدولي المقبل، يظل هدف نيمار واضحًا: العودة إلى قمة مستواه وقيادة السامبا نحو المجد في مونديال 2026.
جرافينبيرخ يفتح الباب أمام تجديد عقده مع ليفربول
أبدى الهولندي ريان جرافينبيرخ سعادته باللعب ضمن صفوف ليفربول، مؤكدًا أن مسألة تجديد عقده مع النادي الإنجليزي ما زالت قيد الانتظار.
وقال جرافينبيرخ في تصريحات صحفية: “بالطبع أنا سعيد هنا في ليفربول، نعم. لكن علينا أن نرى ما سيحدث... لم نتحدث بعد بشأن عقد جديد، سنرى ذلك لاحقًا”.
ويقدم لاعب الوسط الهولندي مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب آرني سلوت، مما جعل إدارة النادي تفكر في تمديد بقائه على المدى الطويل.
وينتهي عقد جرافينبيرخ الحالي مع ليفربول في عام 2028، بعد انتقاله من بايرن ميونخ في صيف 2023، وسط تطور واضح في أدائه داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.
إندريك يقترب من الانتقال إلى ليون على سبيل الإعارة
يبدو أن مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك يتجه نحو أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة إعارة جافة دون خيار الشراء، وذلك وفقًا لتقارير صحفية حديثة.
الصحفي فابريتسيو رومانو أكد عبر منصة إكس أن خيار الإعارة مع بند الشراء لم يكن مطروحًا على الإطلاق خلال مفاوضات يناير المقبل، إذ يرغب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في الحصول على فرصة لعب منتظمة عبر إعارة مؤقتة فقط، دون إنهاء ارتباطه بناديه ريال مدريد.
وأضافت التقارير أن ليون هو النادي الوحيد الذي دخل في مفاوضات متقدمة حتى الآن، وسط اهتمام متزايد من اللاعب نفسه بالانتقال إلى الدوري الفرنسي لاكتساب الخبرة وتطوير مستواه قبل العودة إلى مدريد.
ويرى المقربون من اللاعب أن ليون يمثل بيئة مناسبة لإندريك من حيث أسلوب اللعب وثقة المدرب بالمواهب الشابة، ما يجعل الصفقة تسير في اتجاه إيجابي خلال الأسابيع المقبلة.
وفي حال إتمام الاتفاق، ستكون هذه الخطوة أول تجربة أوروبية فعلية للنجم البرازيلي الواعد الذي يراه كثيرون أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.
50 مليون يورو من مانشستر يونايتد للاعب برشلونة السابق
بعد مغادرته نادي برشلونة، استعاد المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي تألقه المفقود مع فريقه الجديد بالميراس، ليعيد تقديم نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية.
روكي، الذي واجه موسمًا صعبًا في إسبانيا بقميص الفريق الكتالوني، وجد في عودته إلى وطنه القرار الأنسب لاستعادة مستواه وثقته داخل الملعب، حيث تألق في الدوري المحلي وساهم بأهداف مؤثرة جعلت الأندية الأوروبية تراقبه عن قرب.
ووفقًا لتقارير من Sports Illustrated نقلها موقع SPORT الإسباني، فإن نادي مانشستر يونايتد يراقب اللاعب عن كثب، ويستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات المقبلة.
الصفقة المحتملة قد تحمل أيضًا فائدة مالية لبرشلونة، إذ ما زال النادي يحتفظ بنسبة 20% من حقوق اللاعب، ما يعني أنه سيحصل على 10 ملايين يورو في حال تمت عملية البيع بهذا المبلغ.
ويبدو أن فيتور روكي على أعتاب فرصة جديدة للعودة إلى أوروبا، وهذه المرة من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي قد يشكل محطة مفصلية في مسيرته الكروية.
فرصة جديدة لتين هاج في الدوري الإنجليزي الممتاز
يبدو أن المدرب الهولندي إريك تين هاج في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب وولفرهامبتون، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "ذا أتلتيك".
تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أصبح حرًا منذ إقالته من باير ليفركوزن في سبتمبر الماضي، بعد خسارته في أول مباراتين له فقط مع الفريق، ليصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الألماني يُقال بهذه السرعة. وكان المدرب الهولندي قد غادر مانشستر يونايتد في أكتوبر 2024، بعد أربعة أشهر فقط من تجديد عقده.
إدارة وولفرهامبتون تبحث حاليًا عن بديل للمدرب فيتور بيريرا، الذي تمت إقالته عقب الخسارة القاسية (3-0) أمام فولهام يوم السبت الماضي، والتي أبقت الفريق في قاع جدول الدوري بدون أي فوز بعد عشر جولات.
بيريرا كان قد تولى تدريب وولفرهامبتون في ديسمبر الماضي، ونجح حينها في إنقاذ الفريق من الهبوط بفضل سلسلة انتصارات تاريخية بلغت ست مباريات متتالية، لكنه رغم تجديد عقده لثلاث سنوات في سبتمبر، لم يصمد سوى ستة أسابيع قبل أن يرحل.
