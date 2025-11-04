أخبار الانتقالات | إندريك يستقر على فريقه الجديد، و50 مليون يورو من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة السابق

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور غامضًا مع نادي سانتوس، مع اقتراب نهاية عقده الحالي في ديسمبر المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاد مؤخرًا من إصابة عضلية، ليشارك في التعادل (1-1) أمام فورتاليزا ضمن الدوري البرازيلي.

رئيس النادي مارسيلو تيكسيرا أكد رغبته في بقاء نيمار حتى كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن التجديد سيعتمد على القدرة المالية للنادي، موضحًا أن “مشروع نيمار ليس لعام واحد، بل لخطة تمتد حتى المونديال، وسنقيّم الوضع بنهاية الموسم”.

وفي المقابل، كشفت تقارير أن إنتر ميامي الأمريكي دخل في محادثات مع اللاعب من أجل إعادة لمّ شمله مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في صفقة قد تشعل سوق الانتقالات.

ويحتل سانتوس حاليًا المركز الـ16 في الدوري برصيد 33 نقطة، في صراع لتجنب الهبوط، بينما يحاول نيمار استعادة جاهزيته بعد سلسلة من الإصابات.

وبينما استبعده كارلو أنشيلوتي من قائمة البرازيل للتوقف الدولي المقبل، يظل هدف نيمار واضحًا: العودة إلى قمة مستواه وقيادة السامبا نحو المجد في مونديال 2026.