أخبار الانتقالات | أليجري يرد على شائعات الرحيل عن ميلان وثلاثي يتصارع على نونيز
أليجري ينفي رحيله عن ميلان
استغل مدرب ميلان المؤتمر الصحفي للقاء كريمونيسي للتعليق على الأنباء بخصوص رحيله عن صفوف النادي الصيف المقبل بحسب تقارير خرجت في الساعات الماضية بالإعلام الإيطالي.
وشدد أليجري على التفاهم الكبير مع إدارة ميلان، وأنه يعمل مع النادي على مستقبل الفريق، وعلى سعادته الكبيرة في صفوف الروسونيري.
صراع نونيز
ذكر "فوتبول إنسايدر" أن يوفنتوس انضم إلى أتلتيكو مدريد ونيوكاسل كأكثر الأندية جدية في التعاقد مع داروين نونيز في الصيف المقبل من صفوف الهلال.
واستبعد الهلال المهاجم الأوروجوياني من قائمة الفريق المحلية لبطولة دوري روشن واكتفى بقيده آسيويًا بداية من الشهر الفائت، ما أشعل شائعات رحيله في الصيف القادم عن الفريق.
ريال يتعرف على سعر رودري
ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد عازم بالفعل على تجديد مفاوضاته من أجل ضم النجم رودري من صفوف مانشستر سيتي الصيف القادم.
وأوضح التقرير أن سيتي سيطلب مبلغًا في حدود 50 مليون يورو لبيع قائده الذي ينتهي عقده في يونيو 2027 ولا توجد أنباء بخصوص اتفاق جديد لمده.
لينجارد يتفق مع كورينثيانز
توصل جيسي لينجارد إلى اتفاق شخصي على عقد لمدة عام مع كورينثيانز البرازيلي، وذلك بحسب المعلومات التي نقلها "فابريزيو رومانو".
واختار لاعب مانشستر يونايتد السابق عرض كورينثيانز على عروض أخرى بحسب "رومانو"، ليكون محطته المقبلة عقب تجربة إف سي سيول الكوري الجنوبي.
ميلان يحسم صفقة أندري
اقترب ميلان من التوصل لاتفاق مع كورينثيانز بخصوص لاعبه الشاب أندري مقابل مبلغ في حدود 13 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
وفي سياق متصل، يواصل ميلان بحثه عن رأس حربة لدعم صفوفه للموسم المقبل، وقالت "لاجازيتا" إن الثنائي سيرهو جيراسي من بوروسيا دورتموند، ونيكولاس جاكسون المُعار من تشيلسي إلى بايرن ميونخ بقائمة المرشحين.
