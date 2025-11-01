أخبار الانتقالات | آرون رامسي يقرر مغادرة المكسيك بعد أزمة "الكلبة" ومدرب عملاق فرنسا يُلمح لضم إندريك
رامسي يقرر مغادرة بوماس عقب أزمة كلبته
قالت "ESPN" إن النجم الويلزي السابق لآرسنال ويوفنتوس آرون رامسي قرر فسخ عقده مع ناديه المكسيكي بوماس والرحيل هو وعائلته عن البلاد.
وذكر التقرير أن الإصابة العضلية التي غيبت اللاعب منذ سبتمبر الماضي، وجعلته يشارك فقط في ست مباريات منذ الانضمام إلى النادي الذي يحتل الترتيب الثالث عشر بالدوري المكسيكي هي السبب الرئيسي.
وأضاف التقرير أن أزمة فقدان رامسي وعائلته لكلبته "هالو" ومناشداته العدة للعثور عليها دون طائل لعبت دورًا في قرار العائلة مغادرة البلاد وعدم استكمال التجربة.
فونسيكا يرد على أنباء ضم إندريك
استغل مدرب ليون البرتغالي باولو فونسيكا المؤتمر الصحفي لناديه الجمعة من أجل الرد بشكل مباشر على الشائعات التي ربطت العملاق الفرنسي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد إندريك في الآونة الأخيرة.
وعن سؤاله، رد فونسيكا ضاحكًا: "لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا هنا، حلم التعاقد مع إندريك؟ أريد ضم لاعبين جيدين بالتأكيد، ولذا أي لاعب بجودة عالية مرحب بوجوده معنا".
وتصطدم طموحات ليون في ضم البرازيلي الشاب بالراتب الضخم الذي يتقاضاه شهريًا ويقارب 300 ألف يورو بحسب "ليكيب"، خصوصًا في ظل معاناة ليون من أزمة مالية أثرت على سوق انتقالاته الصيفي.
وكانت تقارير في إسبانيا قد أشارت إلى تفضيل اللاعب الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا ويلعب في أحد الدوريات الكبرى الأوروبية، في ظل استمرار غيابه عن اللعب مع ريال مدريد هذا الموسم.
سلوت يرد على أنباء مد عقده
كشف آرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن موقفه من إمكانية التوقيع على عقد جديد مع الريدز، وسط الشكوك المستمرة في الفترة الأخيرة حول مستقبله في أنفيلد.
سلوت وصل إلى ليفربول في عام 2024 بعد رحيل المدرب الأسطوري يورجن كلوب عن النادي، ووقع على عقد حتى 30 يونيو 2027.
فوز الهولندي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الأول له، والمستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول، جعل الأنباء تنتشر حول إمكانية توقيعه على عقد جديد، ولكن الانتكاسة الحالية للفريق والخسائر المستمرة منذ بداية الموسم، جعلت الأمور تسير في اتجاه آخر.
المزيد من التفاصيل هنا.
ريال مدريد يتحرك لضم بديل كاربخال من روما
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد بدأ في دراسة خيارات لتعزيز الجبهة اليمنى، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير المخضرم داني كارباخال، والتي أثارت قلق الجهاز الفني والإداري في النادي الملكي.
ورغم أن ريال مدريد يمتلك بين صفوفه واحدًا من أفضل الأظهرة على مستوى العالم، الإنجليزي ترنت ألكساندر - أرنولد، إلا أن الإصابات المتكررة لداني كارباخال ومؤخرًا أرنولد أيضًا، جعلت الاتجاه السائد في مدريد هو الذهاب إلى سوق الانتقالات.
اقرأ المزيد من التفاصيل هنا.
الاتحاد ينافس الهلال على هوساوي
كشفت صحيفة "الرياضية" مساء يوم الجمعة، عن تحرك رسمي من إدارة شركة نادي الهلال؛ للتعاقد مع مراد هوساوي، متوسط ميدان فريق الخليج الأول لكرة القدم.
الصحيفة أعلنت إرسال الهلال "إشعارًا رسميًا" إلى نادي الخليج؛ من أجل الجلوس مع هوساوي وبدء التفاوض معه، لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الخليج رفضت طلب الهلال، بالجلوس مع اللاعب؛ مشددة على مسؤولي الزعيم بأن التفاوض سيكون بين الناديين، فقط.
المزيد من التفاصيل هنا.
إنتر يضغط من أجل جيهي
قالت "لاجازيتا" إن إنتر جاد في مساعيه للتعاقد مع قائد كريستال بالاس ونجم إنجلترا مارك جيهي، في ظل انتهاء عقده في يونيو المقبل وتأكيد ناديه رحيله مجانًا في نهاية الموسم الجاري.
وأوضح التقرير أن استراتيجية النادي الإيطالي هي استباق المنافسين ومحاولة التوصل لاتفاق مع جيهي في يناير، وذلك بعد ارتباطه بقوة بأندية من أمثال ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، وليفربول.
ريال مدريد يراقب موهبة بوسنية
دخل ريال مدريد سباق التعاقد مع الموهبة البوسنية كريم أليبيجوفيتش، لاعب ريد بول سالزبورج، حسبما نقلت "ديفينسا سنترال" الجمعة.
وذكر التقرير الإسباني أن ليس فقط العملاق المدريدي من أبدى اهتمامًا بصاحب الثمانية عشر عامًا، ولكن هناك أيضًا الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي.
أموريم يفتح الباب لمغادرة لاعبي مانشستر يونايتد
ناقش روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، مساء الجمعة في مؤتمره الصحفي حركة التنقلات الخاصة بناديه مع اقتراب سوق يناير، والحديث عن رضا مجموعة من اللاعبين على عدم المشاركة بشكل أساسي.
وأوضح أموريم أن عدم اللعب غير في بطولة وحيدة يصعب الأمور لأن الفريق يخوض مباراة واحدة أسبوعيًا، مما يقلل فرص البعض في المشاركة، وضرب المثل بكوبي ماينو اللاعب الشاب الذي ارتبط بالرحيل إلى نابولي وبايرن ميونخ.
وأشار المدرب البرتغالي إلى توقعه أن يطلب مجموعة من لاعبيه المغادرة في يناير للبحث عن فرصة أكبر للعب مع اقتراب كأس العالم، وأن العودة للمشاركة في أوروبا من قبل النادي ستحل تلك المشكلة بالموسم القادم.
إعلان