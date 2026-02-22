Getty
أخبار الانتقالات | ثنائي البريميرليج يستهدف نونيز وبايرن ميونخ يتحرك لضم مدافع ليفربول
توتنهام ونيوكاسل مهتمان بضم نونيز
أوضح "تيم توك" أن توتنهام ونيوكاسل عقدا اجتماعات مؤخرًا مع وسطاء من أجل إبرام صفقة لضم داروين نونيز من الهلال، وأن الفريقان ليسا الوحيدين المهتمين بخدماته، بل هناك يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.
وحذف الهلال نونيز من قائمته المحلية في الشتاء الجاري عقب التعاقد مع كريم بنزيما، لتخرج تقارير عن محاولة النادي تسويقه عقب الخروج من الحسابات الخاصة بالدوري وتفضيل ماركوس ليوناردو عليه.
بالاس يحاول إعادة ساوثجيت للتدريب
بحسب "فوتبول إنسايدر"، يحاول كريستال بالاس إعادة جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا السابق، للعمل في مجال التدريب لخلافة مدربه الحالي أوليفر جلاسنر في الصيف.
وأعلن جلاسنر الرحيل عن بالاس بحلول نهاية الموسم، وخرجت تقارير تنفي أن يرحل النمساوي مباشرة في الوقت الحالي في ظل تراجع نتائج الفريق.
أكانجي يثير الغموض بخصوص مستقبله
أثار مانويل أكانجي الغموض بخصوص مستقبله في حوار مع "SRF" السويسرية، إذ أكد أنه لا يعرف ماذا سيحدث في الصيف المقبل ولكن شدد على تركيزه مع ناديه الحالي إنتر.
ويلعب أكانجي مُعارًا من مانشستر سيتي إلى إنتر، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو، وإلزامية حال لعب عدد معين من المباريات وتُوج إنتر بلقب الدوري بحسب تقارير.
جوميز يقرر ترك ليفربول
قرر جوي جوميز ترك ليفربول والمغادرة الصيف المقبل من أجل الحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي بحسب "كوت أوفسايد".
ويمتد عقد جوميز مع ليفربول حتى يونيو 2027، ويحظى باهتمام من بايرن ميونخ الذي استعلم عن الصفقة بحسب التقرير، وميلان الذي كان قريبًا من ضمه بالفعل الصيف الفائت.
