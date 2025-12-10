Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة تجديد عقد كريم بنزيما .. مفاجأة فابينيو وشرط التعاقد مع محمد صلاح

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق العاشر من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    فوز ودي كبير للاتحاد في معسكر دبي الإعدادي

    حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، فوزًا وديًا كبيرًا على نادي بالم سيتي الإماراتي؛ على هامش المعسكر الإعدادي في مدينة دبي، خلال فترة التوقف الحالية.

    وتتوقف المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية حاليًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها.

    وتألق النجم البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، جناح نادي الاتحاد، في هذه المباراة الودية؛ حيث سجل هدفين، بعد نزوله "بديلًا" في الشوط الثاني.

    وإلى جانب ثنائية فيرنانديز.. سجل حامد الغامدي وحسام عوار وماريو ميتاي ومهند الشنقيطي؛ الأربعة أهداف الأخرى للعميد الاتحادي، في شباك بالم سيتي.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    حقيقة تجديد نادي الاتحاد عقد كريم بنزيما

    منذ يومين تقريبًا.. أعلن أسطورة نادي الاتحاد السابق حمد المنتشري، نجاح مجلس إدارة العميد، في تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    وردًا على تصريحات المنتشري.. كشف موقع "فوت ميركاتو" عن حقيقة تجديد بنزيما عقده مع الاتحاد؛ والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    الموقع نفى تجديد العميد الاتحادي لعقد النجم الفرنسي؛ قائلًا: "اللاعب لم يتلق أي عرض أساسًا حتى الآن؛ من أجل التمديد".

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    شرط الاتحاد للتعاقد مع محمد صلاح

    كشفت شبكة "توك سبورت" عن حقيقة مفاوضات نادي الاتحاد، مع النجم المصري المخضرم محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للتعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

    ونقلت الشبكة عن مصادر اتحادية، أن العميد لم يقدّم أي عرض إلى صلاح؛ منذ محاولات التعاقد معه بشكلٍ رسمي، في صيف 2023.

    وأعلنت المصادر أن فكرة التعاقد مع صلاح، غير مطروحة على طاولة الاتحاديين حاليًا؛ إلا أن الأمر قد يتغيّر، في حالة واحدة فقط.

    هذه الحالة هي رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد نهاية عقده، بشكلٍ رسمي.

    وشددت المصادر على أنه إذا رحل بنزيما؛ قد يدخل الاتحاد في صفقة صلاح خلال الصيف القادم - إذا كان لا يزال مُتاحًا في السوق -، كاسم كبير يقود المشروع الجديد.

  • Fabinho Hossam Aouar IttihadGetty

    مفاجأة في مستقبل فابينيو مع نادي الاتحاد

    شبكة "ESPN" كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة قوية من نادي الاتحاد، في فك الارتباط بمتوسط ميدانه البرازيلي فابينيو تافاريس، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ وبالتالي عدم إكمال عقده، الممتد حتى 30 يونيو من العام القادم.

    وأوضحت الشبكة أن نادي بالميراس البرازيلي، حاول استغلال الرغبة الاتحادية؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مع فابينيو، وضمه إلى صفوفه بشكلٍ رسمي.

    وأكدت الشبكة أن محاولات بالميراس فشلت؛ بسبب راتب فابينيو الضخم، بالإضافة رغبة اللاعب في إكمال مسيرته خارج البرازيل.

    وأشارت إلى أن فابينيو ينتظر التوصل لاتفاق مع أحد الأندية الأوروبية، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ حيث سيكون على الاتحاد وقتها، فسخ عقد اللاعب بـ"التراضي".

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

