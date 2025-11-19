أخبار الاتحاد اليوم | حسم مصير كريم بنزيما ضد الرياض .. تحديد مقر "المعسكر الإعدادي" ورد محرز على سخرية محمد نور

تمنى التحدث باللغة العربية بعد جدل رايكوفيتش! .. سيرجيو كونسيساو يرد على مقولة "كريم بنزيما عبء على الاتحاد" ويبرر غيابه المفاجئ

ظهر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي؛ وذلك قبل مواجهة نادي الرياض المرتقبة، مساء يوم الجمعة القادم.

الاتحاد يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

"لا يمكننا فعل ذلك على أرض الملعب" .. بنزيما يرد على أنباء علاقته المتوترة مع كريستيانو رونالدو

كشف كريم بنزيما عن مشاعره الحقيقية تجاه الأسطورة كريستيانو رونالدو، زميله السابق في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك بعد لقاء متوتر بينهما، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

بنزيما ورونالدو يلعبان حاليًا في السعودية، مع ناديي الاتحاد والنصر على التوالي؛ وذلك بعد أن تزاملا معًا في صفوف ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018.

وحقق بنزيما ورونالدو العديد من الألقاب مع ريال مدريد؛ وكانا جزءًا من الثلاثي الشهير "BBC"، إلى جانب الدولي الويلزي جاريث بيل.

معًا.. فاز هذا الثلاثي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا؛ مسجلين أرقامًا رائعة، من حيث الأهداف.