صدفة أو خطة تحوّلت إلى عادة تاريخية! .. مفاوضات الهلال ترتبط بـ"معسكرات السعودية" وثلاثي المنتخب الجديد أكبر دليل

يقول الفيلسوف السويسري كارل هيلتي "إن مشكلة الحياة الرئيسية هي العادات"؛ ونحن نردد هُنا من ورائه، أن هذا الأمر أصبح جزءًا لا يتجزّأ من نادي الهلال.

نعم.. العادة التي تُشكل نمط حياة الإنسان؛ ارتبطت باسم الهلال تاريخيًا، في مفاوضاته مع عددٍ من النجوم الكبار.

ولأنه نادٍ كبير أساسًا؛ فمن حق الزعيم الهلالي أن يبحث عن النجوم الذين يليقون بقميصه، سواء كانوا محليين أو محترفين أجانب.

ومن هُنا.. أصبح النجوم الدوليين - خاصة السعوديين الذين ينضموا إلى المنتخب الوطني الأول -؛ من ضمن أكبر أهداف الهلال في كل ميركاتو، لضمهم إلى صفوف الفريق بشكلٍ رسمي.

وتحوّل هذا الأمر مع مرور الزمن إلى "عادة هلالية"؛ تسببت في توجيه الكثير من الاتهامات إلى النادي ومسؤوليه، باستغلال معسكرات المنتخب السعودي للتفاوض مع اللاعبين.

وزاد ارتباط أسماء النجوم السعوديين الدوليين بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..