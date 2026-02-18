قالت صحيفة "الرياضية السعودية، إنه من المرجح أن يشارك مالكوم جناح الهلال، في المباراة القادمة للفريق أمام الاتحاد في الجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

وكان مالكوم قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في انتصار الهلال الأخير على الاتفاق بثنائية نظيفة بالجولة 22، حيث عانى من كدمة في الركبة، ليغيب عن مواجهة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا لما قالته "الرياضية" فإن مالكوم أصبح جاهزًا للظهور بفريق المدرب سيموني إنزاجي، قبل المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب المملكة أرينا في الرياض.