أخبار الاتحاد اليوم | تحديد موقف ديابي وبنزيما من ديربي جدة .. وكونسيساو يستقر على بديل سعد الموسى

يواصل فريق الاتحاد استعداداته المكثفة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في ديربي جدة المنتظر الذي يحمل طابعًا خاصًا بين الغريمين.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، سيحسم خلال التدريب الختامي الجمعة هوية اللاعب الذي سيعوض غياب المدافع سعد الموسى في خط الدفاع إلى جانب البرتغالي دانيلو بيريرا.

وتعرّض الموسى لإصابة قوية بكسر في الكاحل خلال مشاركته في تدريبات الأربعاء الماضي، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبعاده من حسابات اللقاء المنتظر.

وأوضحت المصادر أن كونسيساو يفاضل حاليًا بين ثلاثة أسماء لتعويض الغياب، هم: حسن كادش، الصربي سيميتش، ومحمد برناوي، على أن يُحسم القرار النهائي بعد المناورة التكتيكية التي سيجريها الفريق مساء الجمعة.

ويختتم العميد تحضيراته بفرض تدريبات تكتيكية مكثفة للوقوف على الجوانب الفنية والخططية، بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين، باستثناء البرازيلي فابينيو الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف عقب طرده في المباراة الماضية أمام الخليج.