"أحاول ألا أركز فقط على كرة القدم" - لامين يامال يكشف كيف "ينفصل" عن ضغوط برشلونة
فن التوقف عن العمل
يمكن القول إن يامال هو المراهق الأكثر تعرضًا للتدقيق في عالم كرة القدم، بعد أن حطم تقريبًا كل الأرقام القياسية في برشلونة وأصبح شخصية محورية في المنتخب الإسباني. ومع ذلك، يصر الشاب على أن مفتاح نجاحه يكمن في قدرته على الفصل بين حياته المهنية وحياته الشخصية. في مقابلة مع ESPN، أوضح الجناح أنه يتجنب الانشغال المفرط بالخصوم أو مشاهدة لقطات لا حصر لها للمدافعين، ويفضل بدلاً من ذلك أن يعيش حياة مراهق "عادي" عندما يغادر ملعب التدريب.
وقال: "أفعل ما يفعله أي شاب في الثامنة عشرة من عمره: أخرج مع أصدقائي، أعتني بأخي، ألعب البلاي ستيشن، أذهب في نزهة،... أشياء من هذا القبيل".
"أحاول قضاء الوقت مع أصدقائي والعيش حياتي. أحاول ألا أركز فقط على كرة القدم، وألا أركز باستمرار على المباراة، أو أشاهد مقاطع فيديو للظهير الذي أواجهه، لا شيء من ذلك. أحاول الاستمتاع باليوم بأكمله، وعندما أكون على أرض الملعب، أبذل قصارى جهدي، ولكن عندما أغادر الملعب، أفعل الشيء نفسه، وأبتعد عن كرة القدم قدر الإمكان".
الأنظار تتجه إلى كأس العالم والتاكو المكسيكي
مع اقتراب كأس العالم 2026، تتزايد الإثارة داخل معسكر لا روخا. أوقعت القرعة إسبانيا في مجموعة تضم الرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية وأوروغواي، وستقام المباريات في أتلانتا وغوادالاخارا. بالنسبة ليامال، يمثل هذا البطولة فرصة أخرى لتسجيل اسمه في التاريخ، لكنه يتطلع أيضًا إلى التجربة الثقافية، وتحديدًا الطعام في المكسيك.
عندما سُئل عن اللعب في غوادالاخارا، اعترف يامال أنه لم يزر هذا البلد من قبل، لكنه متحمس لتذوق المأكولات المحلية. وقال: "لا يزال الطريق طويلاً، لكن الحماس مشترك بين جميع الإسبان. نريد الفوز وبذل قصارى جهدنا من أجل البلد". "أعتقد أنني سأضطر إلى تجربة بعض التاكو. لم أزر المكسيك من قبل".
نجم إسبانيا يتحدث عن شغفه بـ"بوكيمون"
في كشف ساحر يذكر العالم بصغر سنه، تحدث يامال عن هوايات طفولته قبل أن يصبح اسماً معروفاً. قبل أن تصبح PlayStation جزءاً أساسياً من أوقات فراغه، كان المهاجم يقضي وقته في جمع بطاقات Pokémon واللعب بها. وأوضح أن هذا الاهتمام نشأ عن الضرورة المالية بقدر ما نشأ عن الشغف، مشيراً إلى أن أجهزة ألعاب الفيديو لم تكن دائماً في متناول عائلته خلال طفولته.
وقال: "كنا نلعب في المدرسة ببطاقات بوكيمون وما إلى ذلك. كان البعض يلعب نينتندو، لكن معظمنا كان يلعب بالبطاقات. عندما كنت صغيراً، لم نكن نستطيع شراء بلاي ستيشن أو نينتندو. لذلك كنا نلعب مع أصدقائي في الملعب بتلك البطاقات التي كانت تكلف يورو واحداً".
كوابيس مطبخ يامال
في حين أن يامال قادر على اختراق الدفاعات بدقة جراحية، إلا أن مهاراته لا تنطبق على المطبخ. المراهق، الذي سجل 15 هدفاً في 30 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، اعترف بأن مهاراته في الطبخ محدودة للغاية، ومازحاً بأنه "سيء جداً" في الطبخ وسيواجه صعوبة في البقاء على قيد الحياة إذا اضطر إلى إعداد وجباته بنفسه بشكل منتظم.
"الحقيقة هي أنني تركت الطبخ لأنه لم يكن مناسبًا لي. كنت سيئًا جدًا، سيئًا جدًا"، اعترف. "سأعد لك بعض النجتس مع البطاطس المقلية، على الأكثر".
