بلال محمد

أتم اتفاقه مع فريقه الجديد.. ضحية تجاهل ألونسو يغادر ريال مدريد في يناير

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل بشكل رسمي

  • إندريك يستقر على الانضمام إلى ليون

    تم تحديد إندريك في وقت مبكر كهدف لتعزيز تشكيلة باولو فونسيكا في النصف الثاني من الموسم، ووافق اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بسرعة على الانتقال. كان متحمسًا لزيادة وقت اللعب من أجل تعزيز فرصه في الحصول على مكان في تشكيلة البرازيل لكأس العالم الصيف المقبل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. كانت الفرص المتاحة له في ريال مدريد محدودة - حيث شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني ومباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا - مما دفعه إلى اتخاذ قرار الانتقال المؤقت.

    تفاصيل الصفقة

    الصفقة المنتظرة، بشأن رحيل إندريك من إسبانيا إلى فرنسا هي إعارة لمدة ستة أشهر بدون خيار أو التزام بالشراء، وفقًا لفابريزيو رومانو. ومن غير المفاجئ أن مسؤولي ريال مدريد حريصون على الاحتفاظ باللاعب البرازيلي ويرون فيه لاعبًا مميزًا في المستقبل. سيدفع ليون لريال مدريد رسوم إعارة قدرها مليون يورو، ومن المقرر أن يرتدي إندريك القميص رقم 9 في ملعب جروباما. ترددت تقارير منذ أشهر عن انتقال إندريك إلى الدوري الفرنسي، بعد رفض تشابي ألونسو منحه دورًا مهمًا في الفريق منذ توليه المسؤولية في الصيف. لا يزال لديه عقد حتى عام 2030، مما يعني أنه لا يوجد خطر من فقدانه في أي وقت قريب.

  • ألونسو يوضح موقفه

    وقد أوضح مدرب ريال مدريد سابقًا سبب عدم مشاركة إندريك في المباريات منذ أن حل محل كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق. وقال: "بالطبع، كنت أود أن يشارك في المباريات بالفعل. لكن المواقف في مبارياتنا الأخيرة كانت صعبة للغاية منذ عودة إندريك من الإصابة. آمل أن يحصل على فرصة المشاركة قريبًا. إنه يتدرب جيدًا، وهو جاهز - لكن يجب أن يأتي الوقت المناسب".

    وتابع: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب. واللاعب الشاب أكثر من غيره. بالنظر إلى الظروف الحالية، نريد المنافسة الآن، وهذا صعب اعتمادًا على المباراة. عليه أن يتحلى بالصبر، وأن يكون مستعدًا، وأن يدرك أنه في ريال مدريد. سيأتي دوره".

    خطوة إندريك التالية

    يواجه ليون الآن سباقًا مع الزمن لكي يكون إندريك جاهزًا للمشاركة في مباراة الدوري الفرنسي خارج أرضه ضد موناكو يوم السبت 3 يناير، عند عودته من العطلة الشتوية. حتى الآن، فاز النادي الفرنسي بثماني مباريات من أصل 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس في الترتيب، بفارق 10 نقاط عن المتصدر.

