أتم اتفاقه مع فريقه الجديد.. ضحية تجاهل ألونسو يغادر ريال مدريد في يناير

وقد أوضح مدرب ريال مدريد سابقًا سبب عدم مشاركة إندريك في المباريات منذ أن حل محل كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق. وقال: "بالطبع، كنت أود أن يشارك في المباريات بالفعل. لكن المواقف في مبارياتنا الأخيرة كانت صعبة للغاية منذ عودة إندريك من الإصابة. آمل أن يحصل على فرصة المشاركة قريبًا. إنه يتدرب جيدًا، وهو جاهز - لكن يجب أن يأتي الوقت المناسب".

وتابع: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب. واللاعب الشاب أكثر من غيره. بالنظر إلى الظروف الحالية، نريد المنافسة الآن، وهذا صعب اعتمادًا على المباراة. عليه أن يتحلى بالصبر، وأن يكون مستعدًا، وأن يدرك أنه في ريال مدريد. سيأتي دوره".