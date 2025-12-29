"أتمنى أن يفوز بكأس العالم" .. الدعيع يورط نفسه بمعلومة خاطئة عن كريستيانو رونالدو!

وجاءت تصريحات الدعيع على خلفية تتويج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، للمرة الثالثة على التوالي، في حفل جوائز النسخة الـ16، من "جلوب سوكر 2025".

وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بعد تفوقه في التصويت، على منافسه في القائمة النهائية، حيث تفوق على كريم بنزيما، قائد الاتحاد، وسالم الدوسري، قائد الهلال، ورياض محرز، نجم الأهلي.

وتربع رونالدو على عرش أفضل لاعبي الشرق الأوسط، على الرغم من تتويج بنزيما بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وفوز رياض محرز مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركة الدوسري في تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

رونالدو قدم موسمًا رائعًا على مستوى الأداء الفردي، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي كهدّاف دوري روشن السعودي، فيما قاد منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن تربعه في صدارة الهدافين التاريخيين من تصفيات كأس العالم، بوصوله إلى الهدف رقم 41.

وفي كلمته عقب التتويج بالجائزة، قال رونالدو إن طموحه القادم هو الفوز بالمزيد من الألقاب، والوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، ما لم يتعرض لإصابة، مردفًا بالعربية "إن شاء الله".