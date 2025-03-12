أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد | تغير النظام وملك دوري الأبطال "ثابت" .. وهذا جزاء الرهان على الحظ يا سيميوني!

"الملكي" يضرب موعدًا مع آرسنال في ربع النهائي

عملاق جديد تخلص منه ريال مدريد في طريقه ببطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة أتلتيكو مدريد بسيناريو مثير كلف الفريق 120 دقيقة وضغط على أعصاب جماهيره أيضًا طوال ركلات الترجيح.

ريال مدريد خسر في اللقاء بهدف دون رد سجله كونور جالاجر بعد مرور 27 ثانية فقط من البداية، لكنه حافظ على شباكه نظيفة طوال 120 دقيقة، ليحرم أتلتيكو مدريد من فرصة تخطي نتيجة مباراة الذهاب (2-1).

وبعد تعادل الفريقين في نتيجة الذهاب والإياب، لم يكن هناك أي حل لفض هذا الاشتباك سوى اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت للنادي الملكي في النهاية بنتيجة (4-2)، بعد سوء حظ كبير واجه لاعبي أتلتيكو مدريد في تنفيذ الركلات.

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وبذلك، يعبر ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع آرسنال الإنجليزي، الذي تخطى آيندهوفن الهولندي بنتيجة (9-3) في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.