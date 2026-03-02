آلان شيرر يدافع عن أرسنال بشأن الأهداف من الكرات الثابتة ويعتقد أن الفريق سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على تشيلسي

أثارت هذه الإحصائية انتقادات من أولئك الذين يقترحون أن لاعبي أرتاتا يفتقرون إلى المرونة الهجومية. ومع ذلك، سارع شيرر إلى رفض هذه المخاوف. وفي حديثه في بودكاست The Rest Is Football، عبر Metro، قال: "نعم، ربما أتفق مع ذلك [الاقتراح بأن أرسنال بحاجة إلى تحسين أدائه من الناحية الهجومية]. لكنني أفضل، بالطبع، أن يظلوا في مركزهم الحالي. إذا فازوا في كل مباراة، فسيفوزون باللقب. كما هو الحال مع مانشستر سيتي، على ما أعتقد، لكنني لست قلقًا جدًا بشأن ذلك. أعتقد أن الصورة الأكبر هي أنهم يجدون طريقة للفوز. لقد وجدوا طريقة للفوز على تشيلسي، لم يكونوا رائعين، لكن الكرات الثابتة ساعدتهم مرة أخرى، ولا حرج في ذلك".

مع اشتداد الضغط على قمة الجدول، أقر شيرر بأن اللاعبين يشعرون بضغط السباق المستمر على اللقب. لم تكن الفوز على تشيلسي مثالياً، لكن أسطورة نيوكاسل يعتقد أن القوة الذهنية أصبحت الآن أكثر أهمية من الأداء. وقال شيرر: "سيكونون متوترين، سيكونون عصبيين بسبب الضغط الذي يتعرضون له. إنهم بشر، لقد مررت بنفس الموقف، وهو أمر صعب للغاية، إنه صعب ذهنياً وجسدياً. إنه يستنزفك".

بمقارنة العصر الحالي بحملته للفوز باللقب مع بلاكبيرن روفرز، أشار شيرر إلى أن النجوم المعاصرين يواجهون عبئًا نفسيًا أكبر بسبب العصر الرقمي. وأضاف: "لا يهمني من أنت أو ما أنت، والوضع الآن أسوأ مما كان عليه في التسعينيات عندما فزنا باللقب لأول مرة في بلاكبيرن، بسبب الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. لم يكن لدينا ذلك حقًا، وكان الأمر صعبًا للغاية في ذلك الوقت. أفهم أنهم لن يكونوا مثاليين، لكنهم في وضع قوي للغاية، وما زلت أعتقد أنهم سيواصلون المسيرة ويفعلونها".