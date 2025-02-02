"فقد السيطرة على نفسه وافتعل المشاكل" .. كشف سر رحيل آلان سانت ماكسيمين رغم أنف مسؤولي فنربخشه

الفرنسي قطع إعارته لفنربخشه ومصيره لم يحسم بعد..

ستة أشهر فقط كان عمر الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين في فنربخشه التركي قبل أن يضطر الأخير لقطع استعارته من الأهلي بشكل رسمي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الجاري.

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الميركاتو الشتوي انتهى بالفعل في دوري روشن السعودي بنهاية يوم 31 من يناير الماضي، لكنه سيغلق أبوابه في الدوريات الأوروبية غدًا الإثنين، الموافق الثالث من فبراير.

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لذا لا يزال مصير الجناح الفرنسي غير محدد بشكل رسمي، بعدما لم يتمكن من العودة للأهلي في ظل اكتمال قائمته من اللاعبين الأجانب.