ظن أنه ذاهب للجنة فوجد العذاب: آلان سانت ماكسيمين بعد الأهلي.. الكثير من المشاكل والقليل من كرة القدم

بين ليلة وضحاها؛ تحوّل النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين من "أيقونة" تداعب أحلام جماهير عملاق جدة الأهلي، إلى بطل لقصة مثيرة للجدل.

نعم.. الأهلي عندما تعاقد مع ماكسيمين صيف 2023، توقع الجميع انفجاره في الملاعب السعودية؛ نظرًا للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها، خاصة في المراوغات والسرعات.

لكن.. كل ذلك تبخر سريعًا؛ بانتقال النجم الفرنسي إلى فنربخشه "معارًا" موسم 2024-2025، ثم بيعه نهائيًا في صيف العام الماضي إلى كلوب أمريكا المكسيكي.

وما بين الملاعب التركية والمكسيكية، وصولًا إلى العودة الاضطرارية لفرنسا من بوابة نادي لانس، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ لم يكن رحيل ماكسيمين عن الفريق الأهلاوي مجرد انتقال فني، بل صافرة البداية لسلسلة من "العواصف" التي لم تهدأ.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز العواصف التي تعرض لها آلان سانت ماكسيمين، بعد الرحيل عن "جنة الأهلي"..