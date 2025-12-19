آرني سلوت يغلق باب الجدال عن محمد صلاح "احترامًا لمصر" .. ويؤكد افتقاد ليفربول لخدماته!

افتتح المدرب الهولندي المؤتمر الصحفي برسالة حاسمة لوسائل الإعلام من أجل التوقف عن تناول الأخبار عن صلاح وعلاقته بليفربول، قائلًا: "ذكرت الأسبوع الماضي أن الأفعال أهم من الأقوال. صلاح كان معنا في القائمة وكان أول بديل، والآن هو في كأس الأمم الإفريقية، وهي مباريات كبيرة له ولبلاده".

وأضاف: "من العدل أن يكون تركيزه هناك، ومن العدل لنا أيضاً أن نركز على مواجهة توتنهام دون أي تشتيت".

كما أكد سلوت أن الفريق سيفتقد خدمات النجم المصري الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى غياب كودي جاكبو، واللاعب الشاب جيوفاني ليوني المصاب منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن موقف جيريمي فريمبونج وواتارو إندو من العودة لا يزال غير محسوم، بينما يترقب الجهاز الطبي تطورات إصابة دومينيك سوبوسلاي وجو جوميز بعد تعرضهما لإصابات في الفوز الأخير على برايتون بنتيجة 2-0.

