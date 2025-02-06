ستذهبون لمصحة نفسية بسببه وأخيرًا عامله آرني سلوت كالبشر .. ردود الفعل على أداء محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه محمد صلاح في الفوز أمام توتنهام (4-0)؟

خلع ليفربول زيه المتواضع الذي ظهر به في لقاء الذهاب، وكشر عن أنيابه في الإياب ملقنًا توتنهام درسًا قاسيًا وهزيمة برباعية نظيفة.

الريدز بقيادة النجم المصري عبروا الليلة نحو نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو"، بالفوز أمام توتنهام (4-0)، على استاد أنفيلد، بعد الخسارة في الذهاب (1-0).

مو صنع الهدف الأول في المباراة لزميله كودي جاكبو، قبل أن يحرز الهدف الثاني بنفسه من تنفيذ رائع لضربة جزاء، فيما أضاف دومينيك سوبوسلاي وفيرجيل فان دايك ثالث ورابع الأهداف، في الدقائق 34، 51، 75 و80 من عمر المباراة على الترتيب.

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بهذا الفوز من المنتظر أن يلتقي ليفربول في النهائي بنيوكاسل، على استاد ويمبلي، في 16 من مارس المقبل.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أرقام محمد صلاح في المباراة، بجانب ردود فعل الجماهير على ما قدمه أمام توتنهام..