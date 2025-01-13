آرنولد ليس الحل لريال مدريد.. الملكي في حاجة لمدافع حقيقي!

يستمر ربط ريال مدريد بانتقال محتمل لظهير ليفربول الأيمن في يناير، لكن ما يحتاجه كارلو أنشيلوتي الآن هو قلب الدفاع.

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل 2-2، أداءً متواضعًا من ترينت ألكسندر-أرنولد، مما قد يدفع ريال مدريد لإعادة النظر في ضمه.

لكن بعد الخسارة المُذلة لريال مدريد أمام برشلونة 5-2 في كأس السوبر الإسباني، قد يتساءل ألكسندر آرنولد إن كان الانضمام لفريق يعاني دفاعيًا بهذا الشكل هو القرار الصائب.

رغم رغبة ريال مدريد الشديدة في ضم اللاعب الإنجليزي، إلا أن ألكسندر آرنولد ليس الحل السحري لمشاكل الفريق الدفاعية المُتأصلة، والتي يبدو أن كارلو أنشيلوتي عاجزًا عن حلها.