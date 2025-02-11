آرسين فينجر يتوقع "مصير" الهلال في مونديال 2025 .. ويؤكد: النصر يملك الشخصة "رقم 1" بالعالم

ماذا قال آرسين فينجر عن الهلال والنصر؟..

قام آرسين فينجر، أسطورة نادي آرسنال السابق كـ"مدرب"، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا" حاليًا، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية.

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فينجر خلال زيارته إلى السعودية، تفقد منشآت ناديي الهلال والنصر، بالإضافة إلى حضور التدريبات، والتحدث مع اللاعبين والجهازين الفنيين.

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وحرص فينجر على إبداء رأيه في النصر والهلال، وذلك بعد زيارة الناديين؛ إلى جانب الحديث عن تنظيم المملكة العربية السعودية، لبطولة كأس العالم 2034.