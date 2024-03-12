آرسنال وبورتو .. برشلونة كان محقًا يا كونسيساو، أنت لا تلعب ولا تكسب!

صعود بشق الأنفس للمدفعجية بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح

TOD TV

ربما نجح سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو في الحصول على إعجاب الجميع منذ بضعة أسابيع، فاز على آرسنال وخرج أمام الصحفيين من أجل قصف الجبهة.

"آرسنال جاء حتى يلعب، ولكن نحن أردنا الفوز" جملة حازت على إعجاب كميات ضخمة من المشجعين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز كونسيساو وفريقه على آرسنال بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وفي العودة على ملعب الإمارات، صدق كونسيساو مرة أخرى، فكان من الواضح أن فريقه لم يأت بهدف اللعب ولكن لسوء حظه فهو لم يلعب ولم يكسب!

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هدف من لياندرو تروسار وضع المدفعجية في المقدمة، ولكن بورتو استدرج الفريق اللندني إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح، ليتحقق لهم ما أردوا ولكن التوفيق والجدارة والجودة كلها عناصر رجحت كفة أصحاب الأرض..