آرسنال ومانشستر سيتي | عذرًا جوارديولا تلميذك سحقك.. وكيف سيكون الحال ضد فينيسيوس ومبابي؟!

مانشستر سيتي يسقط بالخمسة.

خسر مانشستر سيتي أمام نظيره آرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

جاءت الخسارة التاريخية في ملعب الإمارات لتبصم على سقطة جديدة لمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في هذا الموسم الذي سيحب المدرب الإسباني أن ينساه بكل تأكيد.

ماذا حدث في اللقاء؟ وكيف خسر مانشستر سيتي بتلك الطريقة؟ وهل كان من الممكن أن يحقق المدفعجية نتيجة أعلى؟ ذلك ما نتحدث عنها فيما يلي، كما سنتحدث عن مواجهة كتيبة بيب جوارديولا القادمة ضد ريال مدريد.