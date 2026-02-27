"تاريخ النحس" وبرشلونة ضد أحلام المتفائلين .. آرسنال هو المستفيد الأول من قرعة دوري الأبطال والفرصة سانحة لإنهاء العقدة!

لأول مرة منذ فترة طويلة ترتبط كلمة "الحظ" بنادي آرسنال الإنجليزي، الفريق الذي عانده كل شيء لسنوات، يبدو أن القدر بدأ يبتسم له ويمنحه الفرص لتعويض كل ما فات.

اليوم، الجمعة، أقيمت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لتؤكد أن المدرب ميكيل أرتيتا لديه الإمكانية لمصالحة جماهير فريقه وإنحاس نحس غياب البطولات الكبرى.

آرسنال لم يسبق له الحصول على دوري الأبطال في تاريخه، والأمر أصبح بمثابة العقدة، ولم يفز بالدوري الإنجليزي منذ موسم اللاهزيمة في 2004، ومع مرور الوقت في مشروع أرتيتا، أصبح الإسباني مطالبًا بتحقيق أي من المسابقتين.

ما يحدث هذا الموسم، وما شاهدناه اليوم، يؤكد أن الأمور ممكنة، وكل شيء يعتمد على أرتيتا وفريقه ..