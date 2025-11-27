كفانا خوفًا من المجتمع .. آرسنال هو الأفضل في العالم ونجمه فض النزاع أخيرًا بين بيدري وبيلينجهام

ترك فريق بايرن ميونخ أرضية ملعب الإمارات مساء أمس، الثلاثاء، على أنغام موسيقى أغنية "بيلا تشاو" أو وداعًا أيتها الجميلة، تاركًا من خلفه حقيقة واحدة .. وهي أن آرسنال هو الفريق الأقوى في العالم!

"مجتمع كرة القدم" قد لا يقبل هذه المقولة، لأننا اعتدنا على انتظار سقوط الفريق اللندني من أجل السخرية منه، لنترك صفة الأفضل لأمثال ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وباريس وكل هؤلاء.

المسؤول عن صفحات النادي البافاري كان عليه أن يحذف كل التغريدات والتصميمات و"الميمز" التي خصصها للفوز المعتاد على المدفعجية، والمعايرة بنتيجة 10/2 الشهيرة، التي ظن أنها تحمل نفس درجة الكوميديا بعد استخدامها مئات المرات.

وجاءت هذه الحسرة بعدما علم الجميع أن ما يحدث لآرسنال ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو نتاج العمل الذي قام به ميكيل أرتيتا لسنوات طويلة، نعم النتيجة تأخرت، ولكنها ظهرت في أفضل صورة ممكنة وهذا هو الأهم!

بايرن وصل إلى هذه المباراة وهو صاحب المعدل الأفضل في أوروبا، فاز في 17 مباراة من أصل 18، لم يُهزم وتعادل مرة واحدة، بل وصل معدل تسجيله إلى الأهداف إلى 3.6 في كل مباراة.

ولكنه خرج من معقل المدفعجية مهزومًا 3/1، حيث جاءت الثلاثية عن طريق يوريان تيمبر ونوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي، في ليلة اختفى فيها هاري كين وسيرج جنابري ومايكل أوليسي في انتصار سيكون علامة فارقة في موسم الفريق الإنجليزي وله الكثير من الدلالات..