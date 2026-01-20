"صاروخ الحالم لم ينقذ إنتر" .. كيفو لا يشاهد الدوري الإنجليزي وهدف جيوكيريس "السينيمائي" يؤكد ضرورة تهميشه!

يتعرض المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريش لحملة شديدة من الانتقاد والهجوم في الفترة الأخيرة، وبكل صراحة .. صاحب الـ27 سنة يستحقها بسبب ما يقدمه مع المدفعجية على المستوى المحلي هذا الموسم.

آرسنال جلب جيوكيريس من أجل حل مشكلته التهديفية، ولكن طموح جماهير الفريق أصبحت أقل من ذلك بكثير، المطالب تنحصر الآن على إجادة بديهيات كرة القدم، استلام الكرة بطريقة صحيحة وعدم تعطيل الهجمة وفتح المساحات للجناحين.

السويدي لا يفعل أي شيء "في أغلب المباريات"، ويظهر في لمحات معينة ليقدم مستويات مغايرة تمامًا عن الصورة البشعة التي نشاهدها كثيرًا منه هذا الموسم، كان أبرز أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال وضد ليدز وتشيلسي وبيرنلي والآن في المشاركة القصيرة ضد إنتر.

جيوكيريس سجل هدفًا رائعًا في شباك الفريق الإيطالي بطريقة سينيمائية بعد دخوله بـ9 دقائق فقط وبالتحديد في الدقيقة 84، ليرد على المشككين ويؤكد لنا أنه ليس حالة منتهية لا أمل منها، بل ربما بحاجة إلى سيناريو مختلف .. الجلوس على الدكة والدخول في أوقات مماثلة لمباراة اليوم حتى يستعيد ثقته بالتدريج، بشرط أن يقدم جابرييل جيسوس وكاي هافيرتس المطلوب من كل منهما في حالة اللعب كأساسيين.

الحقيقة الواضحة لنا أن السويدي لديه الكثير ليقدمه مع آرسنال، هو فقط بحاجة إلى "التهميش المؤقت" وتخفيف الضغوط من عليه، حتى يهرب من الهجوم الإعلامي والجماهيري المستمر عليه بضعة أسابيع، مع إقحامه بصفة منتظمة لإحداث التأثير المطلوب واللعب على نقاط قوته ووضعه في مواقف خطورة مباشرة، بدلًا من إرهاقه بأدوار دفاعية في استرجاع الكرة والعودة إلى الخلف بشكل متكرر.

جيسوس كان السبب الرئيسي في فوز آرسنال بفضل هدفيه، ولكن دعونا نحذركم من هذا السيناريو، البرازيلي دائمًا ما يفعل ذلك، يتألق بفترة منتصف الموسم قبل التعرض لإصابة طويلة.

الموسم الماضي سجل خماسية في شباك كريستال بالاس "هدفين بالدوري" و"ثلاثية في كأس رابطة المحترفين"، قبل أن يتعرض في وقت لاحق لإصابة قوية في يناير 2025 بقطع في الرباط الصليبي.

وبغض النظر عن الإصابات، عدم ثبات المستوى هو الشيء الأكثر وضوحًا في مسيرة جيسوس، لذلك آرسنال بحاجة لجيوكيريس، سواء عاجلًا أو آجلًا، بشرط تجهيزه ومساعدته على اكتساب الثقة التي فقدها تمامًا وتحول إلى مثار سخرية للجماهير الإنجليزية.