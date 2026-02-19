أحدهم يعيش فيلم "ألف مبروك" .. لعنة أصابت إنتر وآرسنال وبرشلونة هذا الأسبوع وموسم "الأفضل" أصبح على المحك!

نحن الآن في مرحلة الحسم من الموسم، لا مجال للتعويض أو إصلاح أي خطأ سيتم ارتكابه، ولسوء الحظ أن تلك الفترة هي الأكثر ضغطًا من الناحية البدنية والذهنية للاعبين.

مهما كانت جودة أي لاعب وتاريخه، ضغط اللعب كل 3 أيام بنسب متفاوتة أمر قد يدفع أي شخص نحو الانهيار، لأنه بشر في نهاية الأمر، لذلك حسم البطولات ليس للجميع، بل لمن يتماسك حتى اللحظات الأخيرة وأصحاب النفس الطويل.

الأسبوع الحالي يعتبر غريبًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للمتصدرين، والفرق التي يعتبرها الأغلبية هي الأفضل في أوروبا، لأنه شهد حالة من السقوط جعلتهم مهددين بموسم مُحبط بعدما كانوا مرشحين للمنافسة على كل شيء.

الحديث هنا عن برشلونة وآرسنال وإنتر، الثلاثي الأكثر إبهارًا في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا على الترتيب، وإليكم تفاصيل ما حدث في هذا الأسبوع الغريب..