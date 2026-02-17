"صفعة" على وجه ريال مدريد وكبار الليجا .. أرباح دوري الأبطال تؤكد هيمنة البريميرليج وهؤلاء يمكنهم قلب الطاولة!

لتوضيح الصورة بشكل أكبر عن ديناميكية الأموال التي يجنيها كل فريق، دعونا نستعين بآرسنال كمثال واضح على التفوق الإنجليزي في النسخة الحالية من دوري الأبطال.
مجموع أرباح المدفعجية وصل إلى 48.5 مليون يورو حتى الآن لموسم 2025/2026، بواقع مبلغ ثابت قيمته 18 مليونًا للمشاركة، يضاف إليهم 16.8 مليون يورو على انتصارات الفريق الثمانية "2.1 مليون لكل فوز".
وهناك جائزة إضافية حصل عليها آرسنال بقيمة 9.9 مليون يورو، بعد حصوله على صدارة مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة بـ8 انتصارات، و2 مليون إضافية لتأهله بشكل مباشر إلى دور الـ16.
وبالنظر إلى نتائج باقي الفرق، سنجد أنه من الطبيعي تربع الفريق اللندني على صدارة الأرباح، مع حصول ريال مدريد على نسبة أقل بكثير، لعدم تأهله بشكل مباشر ونتائجه المتخبطة التي جعلته يتجه إلى الملحق.
وجاءت الأندية الأكثر أرباحًا كالتالي ..
آرسنال: 48.5 مليون يورو
بايرن ميونيخ: 46 مليون يورو
ليفربول: 43.4 مليون يورو
توتنهام: 42.3 مليون يورو
برشلونة: 41.3 مليون يورو
تشيلسي: 41.1 مليون يورو
سبورتينج لشبونة: 40.8 مليون يورو
مانشستر سيتي: 40.5 مليون يورو
ريال مدريد: 38.5 مليون يورو
إنتر ميلان: 38.3 مليون يورو
أتلتيكو مدريد: 35.6 مليون يورو
أتلتيك بيلباو: 26.7 مليون يورو
فياريال: 19.9 مليون يورو