علي سمير

"صفعة" على وجه ريال مدريد وكبار الليجا .. أرباح دوري الأبطال تؤكد هيمنة البريميرليج وهؤلاء يمكنهم قلب الطاولة!

الدوري الإنجليزي هو الأقوى داخل وخارج الملعب

معلومة قد لا تبدو غريبة، ولكن الدوري الإنجليزي الممتاز يتفوق على نظيره الإسباني من جديد، ليس فقط على أرض الملعب، ولكن أيضًا بما يحدث خارجه من جني الأرباح المالية.

الدوري الإنجليزي وجه "صفعة" إلى "لاليجا"، هكذا وصفت الأمر صحيفة "آس" الإسبانية، بعدما استعرضت المقارنة بين أرباح الطرفين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

القائمة تعكس حقيقة لا يمكن تجاهلها، ريال مدريد وبرشلونة يتراجعان أمام المسابقة الأقوى في العالم، مهما حاول البعض نفي هذه الحقيقة مرارًا وتكرارًا..

    نجاح على أرض الملعب

    بعيدًا عن لغة المال، سنجد أن 5 أندية إنجليزية تأهلت إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر دون الحاجة إلى الملحق، وهي آرسنال وليفربول وتوتنهام "رغم معاناته المحلية" ومانشستر سيتي وتشيلسي.

    وجاء ذلك على حساب عمالقة من دوريات أخرى، لعل أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

    أستون فيلا تأهل مباشرة أيضًا في الدوري الأوروبي، مع تواجد نيوكاسل ونوتنجهام فورست وكريستال بالاس في مراحل الملحق بالمسابقات الأوروبية المختلفة، مما يكشف السر وراء النجاحات الاقتصادية بعيدًا عن الملعب.

    أندية الدوري الإنجليزي حصلت على 566 مليون يورو من الأرباح المتراكمة في المسابقات الأوروبية الثلاث، وهو ما يصل إلى حوالي "ضعف" ما حصلت عليه فرق الليجا "357 مليون يورو".

    كيف يتم حساب الأرباح؟

    لتوضيح الصورة بشكل أكبر عن ديناميكية الأموال التي يجنيها كل فريق، دعونا نستعين بآرسنال كمثال واضح على التفوق الإنجليزي في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

    مجموع أرباح المدفعجية وصل إلى 48.5 مليون يورو حتى الآن لموسم 2025/2026، بواقع مبلغ ثابت قيمته 18 مليونًا للمشاركة، يضاف إليهم 16.8 مليون يورو على انتصارات الفريق الثمانية "2.1 مليون لكل فوز".

    وهناك جائزة إضافية حصل عليها آرسنال بقيمة 9.9 مليون يورو، بعد حصوله على صدارة مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة بـ8 انتصارات، و2 مليون إضافية لتأهله بشكل مباشر إلى دور الـ16.

    وبالنظر إلى نتائج باقي الفرق، سنجد أنه من الطبيعي تربع الفريق اللندني على صدارة الأرباح، مع حصول ريال مدريد على نسبة أقل بكثير، لعدم تأهله بشكل مباشر ونتائجه المتخبطة التي جعلته يتجه إلى الملحق.

    وجاءت الأندية الأكثر أرباحًا كالتالي ..

    آرسنال: 48.5 مليون يورو

    بايرن ميونيخ: 46 مليون يورو

    ليفربول: 43.4 مليون يورو

    توتنهام: 42.3 مليون يورو

    برشلونة: 41.3 مليون يورو

    تشيلسي: 41.1 مليون يورو

    سبورتينج لشبونة: 40.8 مليون يورو

    مانشستر سيتي: 40.5 مليون يورو

    ريال مدريد: 38.5 مليون يورو

    إنتر ميلان: 38.3 مليون يورو

    أتلتيكو مدريد: 35.6 مليون يورو

    أتلتيك بيلباو: 26.7 مليون يورو

    فياريال: 19.9 مليون يورو

    الدوريات الأكثر جنيًا للأرباح

    وأما بالنسبة للدوريات التي حصلت على النصيب الأكبر من أرباح المشاركات في المسابقات الأوروبية، فجاءت كالتالي ..

    الدوري الإنجليزي : 566.8 مليون يورو

    الدوري الإسباني: 357.2 مليون يورو

    الدوري الألماني : 331.6 مليون يورو

    الدوري الإيطالي: 298.4 مليون يورو

    الدوري الفرنسي: 248.1 مليون يورو

    الدوري البرتغالي: 160.1 مليون يورو

    الدوري الهولندي: 128.7 مليون يورو

    الدوري البلجيكي: 91.6 مليون يورو

    الدوري اليوناني: 78.6 مليون يورو

    الدوري التركي: 66.7 مليون يورو

    هل تنقلب الطاولة؟

    بالنظر بشكل واقعي واقعي إلى دوري الأبطال على سبيل المثال، سنجد أن تواجد آرسنال كمتصدر وباقي الفرق الإنجليزية الأخرى في مراكز متقدمة، لا يعني بالضرورة أن القصة حسمت لصالحهم سواء داخل الملعب أو خارجه.

    ليفربول وتوتنهام وتشيلسي وحتى مانشستر سيتي، جميعهم عانوا هذا الموسم وإمكانية خروجهم من المراحل الإقصائية أمر وارد وغير مستبعد، وحتى آرسنال سيكون في اختبار صعب للموازنة بين المنافسة على البريميرليج ودوري الأبطال، بعدما أعاد سيتي للسباق من جديد بفضل تعثراته الأخيرة.

    برشلونة الذي تأهل بشكل مباشر بالإضافة إلى ريال مدريد وكذلك أتلتيكو "في حالة عبورهما الملحق"، يمكنهم قلب المشهد تمامًا في المراحل القادمة من دوري الأبطال، لأن حظوظ الثلاثي الإنجليزي "تشيلسي وليفربول وتوتنهام" في المضي قدمًا بالبطولة صعبة للغاية.

    وبالدوري الأوروبي، أستون فيلا يبدو كمرشح أول للبطولة وصاحب الحظوظ الأقوى مقارنة بليون وريال بيتيس وبورتو وروما وشتوتجارت وغيرهم، بينما من غير المتوقع أن يستمر نوتنجهام فورست طويلًا بالمسابقة، ونفس الأمر لكريستال بالاس في دوري المؤتمر.

    الخلاصة، هي أن البريميرليج يتفوق وبمسافة حتى الآن، نعم هناك فرصة للتعويض وقلب الطاولة أو حتى الاقتراب وسد الفجوة، لكن كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في الأدوار القادمة، وقدرة الفرق الأوروبية في الموازنة بين المباريات القارية والمحلية وذلك للحفاظ على أرباحها داخل وخارج الملعب!

