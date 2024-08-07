إنما للصبر حدود .. 114 نقطة وأشياء أخرى تقود آرسنال لإزاحة مانشستر سيتي من عرش الدوري الإنجليزي!

المهمة ليست سهلة على المدفعجية

بعد إنهاء الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي للمرة الثانية على التوالي، يدخل آرسنال نسخة جديدة من المسابقة طامحًا في نهاية مختلفة!

رحلة البناء التي بدأها ميكيل أرتيتا منذ آواخر 2019 حان الموعد لها من أجل الحصاد، لأن الشعور بالفخر بمنافسة سيتي ليس كافيًا، ولم يعد مرضيًا لجماهير المدفعجية التي تحلم بالوصول أخيرًا إلى منصة التتويج.

أرتيتا قال إن الحصول على 114 نقطة من 38 مباراة هو الحل، وهي جملة ربما تحمل بعض الصحة، بالنظر إلى اكتساح سيتي للدوري في آخر 4 مواسم وتخصص بيب جوارديولا في الدوريات، ولكن في الحقيقة الوصفة ليست بهذه الصعوبة، ولا تحتاج للفوز بجميع المباريات بالموسم المقبل!

خلال حقبة أرتيتا شاهدنا العديد من الأخطاء التي بدأت في التقلص بالتدريج، ولكنها تظل موجودة وتهدد المدفعجية للفشل بموسم آخر، ودعونا نستعرض كيف يتغلب الإسباني على كل هذه العقبات لإنجاح مشروعه..