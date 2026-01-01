لقطة قد تؤثر على صراع اللقب .. الدوري الإنجليزي يعترف بخطأ تحكيمي فادح بمباراة آرسنال وإيفرتون

في تقرير جديد من "بي بي سبورت"، قيل لفريق آرسنال المتصدر للدوري أنه كان محظوظًا لعدم احتساب ركلة جزاء في فوزه الصعب 1-0 على إيفرتون في أوائل ديسمبر.

في مباراة شهدت لقاء مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا مع نظيره في إيفرتون ديفيد مويس، الذي درب الإسباني خلال فترة لعبه، تقدم الزوار عندما سجل فيكتور جيوكيريس ركلة جزاء بعد قيام جيك أوبراين بلمس الكرة داخل المنطقة.

ومع ذلك، شعر إيفرتون أنه كان يجب منحه ركلة جزاء بعد اصطدام بين ساليبا وباري مع اقتراب المباراة من الساعة الأولى في ميرسيسايد.

عندما اصطدم اللاعبان داخل منطقة الجزاء، تمكن باري من الوصول إلى الكرة قبل ساليبا، الذي ركل حذاء مهاجم إيفرتون وأسقطه أرضًا. ومع ذلك، بعد أن قرر الحكم سام باروت رفض احتجاجات أصحاب الأرض، قرر الحكم المساعد بالفيديو (VAR) التمسك بقرار الحكم الميداني.

جاء في تفسير مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للحادث: "تم التحقق من قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح إيفرتون وتأكيده من قبل VAR - حيث اعتبر أن احتكاك ساليبا بباري لم يكن كافياً لاحتساب ركلة جزاء".