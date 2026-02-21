AFP
"آخر رقصة ليونيل ميسي ممكنة" - فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، يقدم عرضًا لأسطورة النادي
رحيل ميسي بسبب صعوبات مالية
أثبت ميسي نفسه كأسطورة حديثة خلال فترة لعبه مع برشلونة، حيث حطم جميع أنواع الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف وفاز بالعديد من الألقاب خلال فترة مشرقة في تاريخ العملاق الكتالوني. ومع ذلك، على الرغم من أنه كان يبدو أنه سينهي مسيرته مع النادي، إلا أن الصعوبات المالية دفعت الفائز بكأس العالم إلى المغادرة كلاعب حر في عام 2021، للانضمام إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي.
وقد ارتبط اسمه دائمًا بالعودة إلى برشلونة منذ رحيله، وأصر فونت، المرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة للنادي، على أنه يمكنه إعادة اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لضمان حصوله على وداع يليق بمكانته كأعظم لاعب في تاريخ النادي.
الخط: "رقصة ميسي الأخيرة ممكنة"
ونقلت صحيفة AS عن فونت قوله: "خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، يتم تداول الأسماء. نحن نحاول إثارة الحماس بناءً على الحقائق. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المصالحة مع ميسي لن تحدث أبدًا مع [جوان] لابورتا. إذا فزنا في الانتخابات، فمن الممكن أن نرى رقصة ميسي الأخيرة.
ميسي نموذج يحتذى به ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن أيضًا كشخص. ميسي يعكس ما نحن عليه نحن مشجعو برشلونة. قائد مجتهد وملتزم وصادق يحب برشلونة.
"يجب ألا ننسى أن ميسي تعرض للخديعة مرتين: في عام 2021، عندما وصل إلى برشلونة لتجديد عقده، وفي عام 2023، عندما أراد العودة إلى نادي حياته مع تشافي هيرنانديز. بعد أن رفع آماله، أغلق مجلس الإدارة الباب أمامه مرة أخرى.
"لا يمكن لميسي أن ينهي مسيرته مع برشلونة بوداع في غرفة مغلقة. هذا أمر لا يمكن تصوره. يجب أن يتقاعد ميسي على أرض الملعب. من الواضح أن الطريقة التي سيفعل ذلك بها تعتمد على رغباته ووضعه في نهاية عام 2026. ما نريد أن نقوله هو أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه أن يودع بها بالطريقة التي يستحقها، بزيه الرسمي وعلى أرض الملعب، هي إذا لم يعد جوان لابورتا في السلطة بعد 16 مارس".
كما كشف فونت عن الوظيفة التي يرغب في عرضها على ميسي، مضيفًا: "لقد عرضنا عليه أن يكون الرئيس الفخري للنادي".
كين إلى برشلونة اقترحه زميله المرشح
بينما يستهدف فونت لقاء عاطفي مع ميسي، كشف زميله المرشح كزافييه فيلاجوانا أنه سيكون حريصًا على التعاقد مع مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين إذا تم انتخابه.
وقال: "ما ينقصنا هو مهاجم. مهاجم قادر على ربط اللعب، ولكنه أيضًا قاتل في منطقة الجزاء. أعتقد أننا بحاجة أيضًا إلى مدافع وسط جيد. لا أقول أن المدافعين الذين لدينا ليسوا جيدين، ولكننا بحاجة إلى مدافع وسط قادر على تحقيق التوازن بين الشباب وقلة الخبرة.
أعتقد أنه مع هذين التعاقدين، ومع ما لدينا من لاعبين صاعدين، ومع ما لدينا بالفعل في الفريق، لن نحتاج إلى إجراء الكثير من التغييرات.
"هناك لاعب واحد. في الواقع، لقد اتصلنا به بالفعل، وأعتقد أنه لاعب مناسب للغاية، بانتظار تسوية وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.
"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للربط مع زملائه. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي.
"إنه لاعب يضفي حركة على الملعب. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".
الانتخابات الرئاسية مقررة في مارس
فونت ليس المرشح الوحيد الذي يخطط لإعادة ميسي في منصب ما، حيث قام مارك سيريا مؤخرًا برفع لافتة ضخمة لأسطورة النادي وهو يحتفل بهدفه ضد ريال مدريد.
من المتوقع أن يتم تأكيد المرشحين النهائيين للرئاسة في أوائل مارس قبل إجراء الانتخابات في 13 من الشهر نفسه، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة برشلونة مع إشبيلية في الدوري الإسباني.
