"آخر رقصة ليونيل ميسي ممكنة" - فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة، يقدم عرضًا لأسطورة النادي

ونقلت صحيفة AS عن فونت قوله: "خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، يتم تداول الأسماء. نحن نحاول إثارة الحماس بناءً على الحقائق. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المصالحة مع ميسي لن تحدث أبدًا مع [جوان] لابورتا. إذا فزنا في الانتخابات، فمن الممكن أن نرى رقصة ميسي الأخيرة.

ميسي نموذج يحتذى به ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن أيضًا كشخص. ميسي يعكس ما نحن عليه نحن مشجعو برشلونة. قائد مجتهد وملتزم وصادق يحب برشلونة.

"يجب ألا ننسى أن ميسي تعرض للخديعة مرتين: في عام 2021، عندما وصل إلى برشلونة لتجديد عقده، وفي عام 2023، عندما أراد العودة إلى نادي حياته مع تشافي هيرنانديز. بعد أن رفع آماله، أغلق مجلس الإدارة الباب أمامه مرة أخرى.

"لا يمكن لميسي أن ينهي مسيرته مع برشلونة بوداع في غرفة مغلقة. هذا أمر لا يمكن تصوره. يجب أن يتقاعد ميسي على أرض الملعب. من الواضح أن الطريقة التي سيفعل ذلك بها تعتمد على رغباته ووضعه في نهاية عام 2026. ما نريد أن نقوله هو أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه أن يودع بها بالطريقة التي يستحقها، بزيه الرسمي وعلى أرض الملعب، هي إذا لم يعد جوان لابورتا في السلطة بعد 16 مارس".

كما كشف فونت عن الوظيفة التي يرغب في عرضها على ميسي، مضيفًا: "لقد عرضنا عليه أن يكون الرئيس الفخري للنادي".