"اهدأ يا رجل!" - مايكل أوين ينتقد نجم ليفربول الذي "يبدو متوتراً للغاية" بعد الخسارة المؤلمة أمام ولفرهامبتون

بصفته محللاً في Premier League Productions، لم يتردد أوين في تقييم أداء كيركيز. أعرب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عن قلقه العميق بشأن قدرة اللاعب المجري على التعامل مع الضغوط التي ترافق اللعب في أحد أكبر الأندية في العالم.

وقال أوين خلال تحليله بعد المباراة: "أخشى أنني لا أستطيع أن أتعاطف مع كيركيز. يبدو متوتراً للغاية، وكأنه لا يريد الكرة، وكأنه مدافع عاطفي. إنه يلعب بهذه الطريقة [يهتز] طوال الوقت، وكأنه يقول: "اهدأ يا رجل"، أنت تمتلك الكرة معظم الوقت، فقط استرخ، يبدو وكأنه في حالة من النشوة المستمرة. كنت أحب كيركيز في بورنموث، لكن ليفربول أمر مختلف تمامًا. عليك أن تكون قادرًا على التعامل مع الضغط، فكل الأنظار موجهة إليك، ويبدو أن النادي أكبر من أن يتحمله في الوقت الحالي".