انهيار يعلمه برشلونة جيدًا وجرّبه الاتحاد كالهلال .. العين وفرق كـ"الصخر" تحطم عليها غرور "المهيمنين"!

العين أمام الهلال ليس الأول .. إنتر وأندية حطمت غرور منافسيها!

يقولون إن "الغرور هي الرمال المتحركة التي يغرق بها المنطق!"، نعم! هي كذلك، والهلال السعودي أكثر من يدرك ذلك خلال الفترة الحالية..

الزعيم السعودي قبل أيام كُسرت سلسلة انتصاراته التي وصلت لـ34 مباراة متتالية بالسقوط أمام العين الإماراتي برباعية مقابل هدفين، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

بالعودة لكواليس ما قبل المباراة، حيث معسكر الفريق؛ مواقع تواصل اجتماعي مستباحة، حديث عن كلاسيكو الأهلي في الجولة الـ28 من دوري روشن وما إذا كان سيتأجل أم لا، واستهتار كبير بزعيم الإمارات، فكانت العقوبة المستحقة للموج الأزرق هي الهزيمة الثقيلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أمام الهلال فرصة لتعويض خيبة الأمل الكبرى في الذهاب، إذ يلتقيان في الرياض غدًا الثلاثاء لخوض الإياب، أو ربما يُصر العين على تلقين بطل السعودية درسًا قاسيًا جديدًا ويخطف منه بطاقة التأهل للنهائي!، كل هذا سينكشف عقب ساعات.

لكن قبل الإياب دعونا نستعرض سويًا الفرق التي سقطت ضحية "الغرور" كما سقط الهلال..