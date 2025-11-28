"انظر أين وصلت!".. شتشيسني يروي تفاصيل خطابه التحفيزي للاعب برشلونة "الباكي" بعد نكسة إنتر

قد لا يكون شتشيسني حارس مرمى برشلونة الأساسي، لكن تأثيره داخل أحد أصغر غرف الملابس في أوروبا عمرًا أصبح لا يقدر بثمن.

وصل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى النادي الموسم الماضي بعد تقاعد قصير وسرعان ما أصبح شخصية مرشدة، خاصة خلال المباريات المتوترة والضغط الشديد.

كانت إحدى تلك اللحظات خلال هزيمة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام إنتر. كان برشلونة على بعد دقائق من بلوغ نهائي تاريخي قبل أن يتلقى هدف التعادل في الدقيقة 92، في تسلسل بدأ بتدخل على مارتين اعتقد الظهير أنه كان يجب أن يُحتسب كخطأ.

الشاب، الذي كان قد قدم تمريرتين حاسمتين في وقت سابق من المباراة نفسها، تأثر بشدة بالهزيمة وألقى باللوم على نفسه في تلك اللحظة الحاسمة.

بينما كان الفريق يحاول استيعاب خيبة الأمل داخل ملعب سان سيرو، تدخل شتشيسني بهدوء لا يمكن أن يمنحه سوى الخبرة، مهيئًا المسرح للدعم المعنوى الذي كشف عنه لاحقًا.