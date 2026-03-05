AFP
ترجمه
انظري بعيدًا الآن، تشيلسي! أوسمان ديمبيلي "يعود إلى باريس سان جيرمان" في الوقت المناسب لمباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع البلوز بعد غياب طويل بسبب الإصابة
ثمن المجازفة: إصابة ديمبيلي
لاعب الجناح البالغ من العمر 28 عامًا غاب عن الملاعب منذ منتصف فبراير بعد سلسلة من الإصابات المحبطة. اضطر ديمبيلي إلى الخروج في الدقيقة 27 خلال مباراة الذهاب في تصفيات دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وموناكو في ملعب لويس الثاني. على الرغم من خروجه المبكر، حقق الباريسيون فوزًا بنتيجة 3-2 في تلك الليلة وتأهلوا في النهاية بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين. على الرغم من إصابته بكدمة طفيفة في تلك المباراة، إلا أن قرار الجهاز الفني بإشراكه في التشكيلة الأساسية أتى بنتائج عكسية عندما تعرض لإصابة أكثر خطورة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع.
- AFP
دفعة في الوقت المناسب للويس إنريكي
وفقًا لصحيفة Le Parisien، فإن اللاعب الدولي الفرنسي جاهز الآن للعودة إلى الملعب. يواجه باريس سان جيرمان موناكو للمرة الثالثة في شهر واحد مساء الجمعة في ملعب Parc des Princes. تدرب ديمبيلي بكامل طاقته مع الفريق ومن المتوقع أن يشارك في مباراة الدوري الفرنسي وهو يسعى لاستعادة لياقته البدنية.
لا يمكن أن يكون التوقيت أفضل بالنسبة للويس إنريكي، حيث يسعى باريس سان جيرمان إلى تعزيز تقدمه بأربع نقاط على لينس، صاحب المركز الثاني في صدارة الدوري الفرنسي. ديمبيلي، الذي كان لاعبًا محوريًا وسجل 11 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، يتنافس الآن للعودة ضد موناكو، صاحب المركز السابع، يوم الجمعة المقبل واللعب ضد تشيلسي الأسبوع المقبل.
تشيلسي في حالة تأهب قصوى
توقيت هذا التعافي ينذر بالسوء بشكل خاص لفريق تشيلسي بقيادة ليام روزينيور. من المقرر أن يواجه البلوز عملاق الدوري الفرنسي في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 11 مارس. قدرة ديمبيلي على قلب مجرى المباراة بسرعته الخارقة ومراوغاته غير المتوقعة تجعله كابوسًا لأي خط دفاع، وعودته تكمل تشكيلة هجومية مخيفة.
يجب على مدافعي تشيلسي الآن تعديل خططهم التكتيكية لمواجهة وجود الفرنسي. في حين أظهر نادي غرب لندن مرونة دفاعية على الصعيد المحلي، فإن مواجهة ديمبيلي المتجدد تحت الأضواء في باريس هو احتمال مخيف.
- AFP
اختبار أخير قبل مواجهة البلوز
مباراة الجمعة ضد موناكو ستكون بمثابة بروفة مثالية. إذا نجح ديمبيلي في اجتياز المباراة المحلية دون تعقيدات، فمن شبه المؤكد أنه سيقود الهجوم ضد تشيلسي. سيأمل البلوز في الحصول على أفضل استعداد ممكن للمباراة الأوروبية المهمة عندما يواجهون ريكسهام في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع.
إعلان