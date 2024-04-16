انتهى وقتك يا كاسيميرو!.. جواو نيفيز وكيميتش وأبرز بدلاء نجم مانشستر يونايتد المتعثر فى انتقالات الصيف

حان وقت رحيل كاسيميرو!

يمر كاسيميرو، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بفترة صعبة وتدهور كبير في مستواه وأصبح مؤخرًا أسوأ وأضعف لاعب فى تشكيلة تين هاج.

وقال كاسيميرو، لشبكة "ESPN" بعد تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي: "الأمر صعب، إن الابتعاد بفارق 20 نقطة عن المركز الأول يجعلنى لا أنام لمحاولة التفكير في القيام بشيء مختلف وهذا واقع، لا يوجد أي معنى في التفكير في الفوز باللقب أو التأهل لدوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة إلى التفكير في مباريات اليوم".

وكان النجم البرازيلي محقًا فلن يفوز مانشستر يونايتد بالدوري هذا الموسم أو حتى يضمن العودة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السابع حتى الآن، ولكن رفض كاسيميرو، الاعتراف بأنه مسؤولًا عن محنة الشياطين الحمر الحالية بسبب أدائه المتدهور منذ بداية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولعب كاسيميرو، دورًا كبيرًا في نجاح اليونايتد بالموسم الماضي حيث قادهم للتتويج بكأس كاراباو واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكنه الآن كارثيًا وصنفه البعض بأنه أحد أسوأ الصفقات في تاريخ اليونايتد.

وانضم كاسيميرو، إلى الشياطين الحمر مقابل 70 مليون جنيه إسترليني ولا يزال أمام اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عامين في عقده ووفقًا لشبكة "ESPN" يخطط السير جيم راتكليف، لإجراء إصلاح شامل هذا الصيف وقد يتم بيع كاسيميرو، وهناك بدائل قوية متاحة لخلافته بخط وسط مانشستر يونايتد، يرصدها موقع "جول" لكم فى التقرير التالى؛-