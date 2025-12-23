Alexander IsakGetty
Chris Burton و أحمد مجدي

هل انتهى موسم ألكسندر إيزاك مع ليفربول بعد الإصابة؟ آرني سلوت يجيب بغضب عن السؤال المزعج!

آرني سلوت يوضح تطورات إصابة ألكساندر إيزاك بعد إصابته الخطيرة أمام توتنهام

قد يكون أليكساندر إيزاك قد تعرض لكسر في عظمة الساق، لكن كسر الساق قد لا يكون قد أنهى موسمه 2025-2026. 

قدم مدرب ليفربول آرني سلوت آخر المستجدات حول تعافي أغلى لاعب في كرة القدم البريطانية، وهو واثق من أن المهاجم الدولي السويدي الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) سيلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى هذا الموسم.

  • ماذا حدث في إصابة إيزاك؟

    عانى إيزاك من أوقات عصيبة منذ انتقاله إلى أنفيلد في الصيف الماضي في صفقة قياسية. بعد مفاوضات طويلة، انتقل من شمال شرق إنجلترا في نيوكاسل إلى شمال غربها في ميرسيسايد. وصل إلى النادي دون أن يكون قد خضع لتدريبات ما قبل الموسم.

    استغرق ليفربول بعض الوقت حتى تمكن من إعداده. وبمجرد انتهاء هذه العملية، تعرض المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا لإصابة مؤسفة. دخل إيزاك الملعب من على مقاعد البدلاء وسجل الهدف الأول في الفوز 2-1 على توتنهام. لم يمضِ أكثر من 15 دقيقة على دخوله الملعب حتى توجه متعرجًا إلى طاولة العلاج.

  • liverpool-alexander-isak(C)Getty Images

    هل يلعب إيزاك مرة أخرى هذا الموسم مع ليفربول؟

    عندما سجل إيزاك الهدف، تعرض لعرقلة عنيفة من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين. لم يعجب سلوت بهذه العرقلة، وقال للصحفيين أثناء مناقشة مسار التعافي أن لاعبه رقم 9 يتجه الآن إلى الأسفل: "بالنسبة لي، كانت هذه عرقلة متهورة. تحدثت كثيرًا عن الاحتكاك الذي شنه تشافي سيمونز والذي كان غير مقصود تمامًا. لا أعتقد أنك ستصاب أبدًا من هذا التدخل. إذا قمت بتدخل فان دي فين عشر مرات، أعتقد أن هناك احتمال كبير أن يصاب اللاعب بإصابة خطيرة في كل مرة. ستكون إصابة طويلة - بضعة أشهر. إنها خيبة أمل كبيرة جدًا له ولنا".

    تقلص عدد لاعبي توتنهام إلى تسعة لاعبين في مباراة ليفربول، حيث كان تشافي سيمونز أول من طرد بعد أن داس على ظهر زميله الهولندي فيرجيل فان دايك. وتسبب كريستيان روميرو، قائد توتنهام المتحمس، في طرده في وقت متأخر من المباراة.

    يرى سلوت أن فان دي فين كان يجب أن يعاقب أيضًا على تدخله على إيزاك، حيث لم تكن هناك فرصة تذكر له للوصول إلى الكرة. سيظل الآن بدون مهاجمه السويدي لعدة أسابيع، حيث سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وكسر في الساق.

    ليفربول يفتقد بالفعل نجمه محمد صلاح، صاحب 250 هدفًا مع النادي، الذي يشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، كما أن دومينيك سوبوسلاي سيخضع للإيقاف، في حين أن فرص مشاركة كونور برادلي وكودي جاكبو في المباراة على أرضهم أمام وولفز، صاحب المركز الأخير، يوم السبت، تقدر بـ "50-50".

  • ماذا قال سلوت عن إصابة إيزاك؟

    في حين أن إيزاك محكوم عليه بالغياب عن تلك المباراة، والعديد من المباريات الأخرى في أوائل عام 2026، يعتقد سلوت أن المهاجم الذي أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز سيعود قبل نهاية الموسم. وعندما سُئل عما إذا كان إيزاك بحاجة إلى الدعم، مع تزايد مشاكله، وما إذا كان لا يزال لديه دور يلعبه هذا الموسم، قال: "نعم، هذا آخر ما أعتقده. وأول شيء، أعتقد أن هذه الفترة كانت صعبة للغاية بالنسبة له".

    وأضاف: "عندما تنضم إلى نادٍ جديد، وعادةً ما تكون متحمسًا جدًا، وهو بالطبع كان كذلك، وتريد أن تظهر على الفور كل ما لديك من قدرات، لكن ذلك كان مستحيلًا ببساطة".

    وأردف: "ربما لا أحد يفهم ذلك، ولكن إذا لم تتدرب لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على مستوى جاد مع الفريق وكنت تلعب في هذا الدوري... في هذا الدوري، عليك أن تكون في أفضل حالاتك لتؤثر في مباراة كرة القدم".

    وتابع: "استغرق ذلك، كما كنا جميعًا نعلم، شهورًا قبل أن نتمكن من إحضاره إلى هناك لأنه لم يكن هناك فترة تحضيرية للموسم، كانت هناك مباريات ومباريات ومباريات".

    وختم حديثه عن تلك النقطة قائلًا: "لم يكن لدينا أي وقت للتدريب، لذلك كنا نعلم دائمًا أن الأمر سيستغرق وقتًا، ولهذا السبب هو محظوظ جدًا لأنه أصيب الآن، لأنني أعتقد أننا جميعًا رأينا من خلال هدفه ضد وست هام، ومن خلال هذا الهدف [ضد توتنهام]، أنه أصبح أقرب وأقرب إلى اللاعب الذي كان عليه في نيوكاسل".

  • Alexander Isak Liverpool 2025-26Getty

    سجل إيزاك في ليفربول: الأهداف والمباريات

    كان هدف إيزاك ضد توتنهام هو ثالث أهدافه مع الريدز في 16 مباراة في جميع المسابقات. وقد سجل 52 هدفًا خلال الموسمين الماضيين مع نيوكاسل، مما أقنع ليفربول بإنفاق مبلغ كبير لضمه. ويأمل إيزاك في أن يظل له دور يلعبه في المنافسات المحلية والقارية على الألقاب مع اقتراب نهاية موسمه الأول في أنفيلد.

