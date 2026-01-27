صفقة محسومة في مصر و"مُعقدة" بإسبانيا .. حمزة عبد الكريم لم ينضم لبرشلونة "حتى الآن" واحذروا من التفاؤل المفرط!

وعلى الجانب الآخر، هناك حذر سائد داخل برشلونة بخصوص التوقيع مع المهاجم الشاب المميز البالغ من العمر 18 سنة، والذي يحمل الآمال المصرية نحو نجم جديد يسير على خطى صلاح ومرموش وغيرهما من النجوم المصريين أو العرب.
ولكن "موندو ديبورتيفو" قالت إن المصادر المقربة من برشلونة، اعترفت بوجود بعض التعقيدات والمشاكل الإدارية، التي تسببت في تأجيل أي إعلان رسمي يخص انتقال اللاعب إلى فريق "بارسا أتلتيك" بالميركاتو الشتوي الحالي.
هل هناك مشكلة في التأشيرة؟ أم الأمور تحتاج إلى المزيد من الوقت مثلما قال وليد صلاح الدين؟ الوقت وحده سيثبت حقيقة ما يدور خلف الكواليس حول الصفقة التي تهم الجماهير المصرية وتمنحها الكثير من الأمل حول وجود نجم قادم بقوة على الساحة العالمية.
رغم حالة الغموض التي تميل لها الصحف الإسبانية، والقلق الذي قد يظهر بسبب اقتراب سوق الميركاتو الشتوي من النهاية، إلا أنه لا توجد أنباء حول تعثر في الاتفاق نفسه أو مسار الصفقة بشكل عام "حتى الآن".
نعم هناك استباق "مبرر" للأحداث من الجانب المصري لصفقة لم تحدث في إسبانيا بعد، ولكن المؤشرات تؤكد أنها ستحدث سواء الآن أو لاحقًا، ومع ذلك، يجب الحذر من التفاؤل المفرط، لأن كل شيء وارد في الميركاتو، والغموض حول طبيعة التعقيدات الإدارية أمر يدعو إلى القلق نوعًا ما.