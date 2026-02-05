Goal.com
Peter McVitie و علي سمير

بين نصيحة ميسي لبرشلونة وشراكة منتظرة في مدريد .. ضغط إسباني لاستغلال غضب روميرو من إدارة توتنهام

الأمور لا تسير في طريق جيد بين اللاعب وتوتنهام

أتلتيكو مدريد وبرشلونة مستعدان لاختبار تمسّك توتنهام بكريستيان روميرو هذا الصيف بعد أن بلغت علاقة قائد السبيرز بالنادي مستوى متدنياً جديداً.

ويأتي ذلك بعدما هاجم الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 مجلس الإدارة بسبب جمودهم في سوق الانتقالات واصفاً ذلك بـ«المشين» على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الثنائي الإسباني إلى إحياء اهتمامه مجدداً باللاعب بعد أشهر فقط من توقيع روميرو عقداً جديداً مربحاً في لندن.

  • أتلتيكو مستعد لاستغلال تزايد حالة الاضطراب في العاصمة الإنجليزية

    عاد روميرو بقوة إلى دائرة اهتمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة بعد شهر مضطرب في شمال لندن ألقى بظلال من الشك على مستقبله الطويل الأمد مع توتنهام. 

    أتلتيكو كان حريصاً على ضم قلب الدفاع المميز إلى ملعب متروبوليتانو الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن في نهاية المطاف من تمويل الصفقة. 

    وانتهى الأمر بروميرو إلى الالتزام بمستقبله مع نادي شمال لندن، موقعاً على عقد جديد ضخم لمدة أربع سنوات في أغسطس يُعتقد أنه يتجاوز 200,000 جنيه استرليني أسبوعياً.

    لكن المشهد تغيّر بشكل كبير منذ بداية العام الجديد. وقد بات روميرو، الذي تم تعيينه قائداً للفريق من قبل المدرب توماس فرانك، أكثر صراحة بشأن عدم رضاه عن مسار النادي. ومع جعل أتلتيكو التعاقد مع مدافع محوري عالمي المستوى أولوية لهم في نافذة الصيف المقبلة، أفادت صحيفة "ذا صن" أنهم يستعدون للتحرك بسرعة إذا قرر اللاعب الرحيل.

     وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان توتنهام سيقبل عروضاً لقائده بعد وقت قصير من تجديد عقده، فإن النادي الإسباني يراقب الوضع عن كثب، مستشعراً فرصة لإقناع اللاعب البالغ 27 عاماً بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-DORTMUNDAFP

    قائد توتنهام يصف غياب النشاط في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بأنه «مخزٍ»

    تغذّت التكهنات المحيطة بمستقبل روميرو من نشاطه المتفجّر على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تصدّر المدافع العناوين خلال ساعة من انقضاء الموعد النهائي للانتقالات يوم الاثنين، إذ لجأ إلى إنستجرام للتعبير عن إحباطه من غياب الصفقات. وفي منشور شاهده آلاف قبل أن تتمكن إدارة العلاقات العامة في النادي من احتوائه، وصف روميرو نقص نشاط توتنهام في السوق بأنه "مخزٍ".

    وقد فُسِّر المنشور على نطاق واسع من قبل جماهير النادي والمحللين على حد سواء على أنه هجوم مباشر على مجلس إدارة سبيرز لفشلها في دعم الفريق خلال أزمة إصابات مُنهِكة. والمدرب فرانك، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، بات مُكلّفًا الآن بإدارة موقف حساس حيث يقوّض قائده علنًا استراتيجية النادي في التعاقدات، في الوقت الذي يحاول فيه الفريق إنقاذ موسمه.

  • فرانك يحذر روميرو من ارتكاب «نفس الخطأ مرتين»

    هذا الانفجار الأخير ليس حادثًا معزولًا، بل تعتبر هذه المرة الثانية خلال شهر التي يوجّه فيها روميرو انتقادات علنية لأسلوب عمل النادي. ففي يناير، وبعد خسارة فوضوية بنتيجة 3-2 أمام بورنموث، نشر روميرو هجومًا مماثلًا مُبطّنًا، منتقدًا "أشخاصًا آخرين" - يُعتقد أنهم داخل إدارة النادي - مدعيًا أنهم "يقولون بعض الأكاذيب" عندما يتحدثون. ورغم أن الإشارة المحددة إلى الكذب حُذفت لاحقًا عبر التعديل، فإن الضرر كان قد وقع.

    في ذلك الوقت، عقد كل من فرانك والمدير الرياضي المشارك يوهان لانجه محادثات طارئة مع المدافع الأرجنتيني. وعلى الرغم من أنه لم يُجرَّد من شارة القيادة ولم يُغرَّم في تلك المناسبة، فإن فرانك وجّه تحذيرًا علنيًا صارمًا مفاده أن صبره ليس بلا حدود. وبالإشارة إلى مشكلات انضباط سابقة، مثل وضع إيف بيسوما، ألمح فرانك إلى أنه سيفرض بعض الحدود

    "يمكنك أن ترتكب خطأً [لكن] لا ترتكب نفس الخطأ نفسه مرتين"، قال فرانك في 8 يناير. "أعتقد أنني أفهم لماذا تذكر بعض اللاعبين، لكن لكل حالة ظروف مختلفة." ومع تجاهل روميرو لتلك النصيحة على ما يبدو بإطلاقه هجومًا آخر بعد أسابيع قليلة فقط، باتت سلطة المدرب الآن موضع اختبار، ما قد يمهد الطريق لرحيل صيفي.

  • Argentina v Canada - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    شراكة أرجنتينية منتظرة

    ما يزيد الأمور اشتعالًا هو وجود صديق روميرو المقرّب وزميله في المنتخب، خوليان ألفاريز، في أتلتيكو مدريد. المهاجم السابق لمانشستر سيتي، الذي يبلغ الآن 26 عامًا، لم يُخفِ رغبته في الارتباط بروميرو على مستوى الأندية. وكان ألفاريز قد كشف في ديسمبر أن الثنائي أجريا محادثات بشأن انتقال محتمل الصيف الماضي قبل تراجع روميرو عن خطته.

    "نعم، أجريت بعض المحادثات معه، لكن بسبب بعض التفاصيل، لم ينجح الأمر"، اعترف ألفاريز. "نأمل أن نلعب معًا يومًا ما."

    ومع وجود حليف مؤثر في غرفة ملابس أتلتيكو ومواطن في دييجو سيميوني على مقاعد البدلاء، تزداد جاذبية مدريد قوة. وإذا قرر توتنهام أن العلاقة المتقلبة لروميرو مع مجلس الإدارة باتت مُربِكة أكثر من اللازم، فإن الطريق إلى العاصمة الإسبانية يبدو أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى.

  • ماذا عن نصيحة ميسي؟

    وفي سياق متصل، قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن برشلونة أيضًا قد يستغل حالة التوتر بين روميرو وناديه، لرغبة النادي الكتالوني في إضافة المزيد من التعزيزات الدفاعية لفريقه.

    وأفاد أن النادي سبق أن تتبع تطور روميرو على مدار السنوات الماضية، ولا يزال اسمه يتردد بقوة قبل الميركاتو الصيفي القادم.

    وذكر الموقع أن أحد الأسباب التي جعلت برشلونة يراقب روميرو، هي نصيحة ليونيل ميسي الذي أراد قدومه إلى النادي قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

    برشلونة تقدم بعرض قيمته 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات مستقبلية، وسط نفي من ميسي حول تدخله في أي صفقة أو مفاوضات.

