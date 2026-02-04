Goal.com
مباشر
Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

تأثير الدومينو .. بنزيما يضع داروين نونيز على أعتاب فنربخشه والنادي التركي يطلب صفقة أخرى من الهلال

المهاجم الأوروجوياني يقترب من مغادرة الهلال بعد موافقة النادي على العرض التركي

قرر نادي الهلال السعودي، إغلاق صفحة المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع الفريق، والتخلي عنه في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا في تركيا.

الهلال تعاقد مؤخرًا مع كريم بنزيما من صفوف الاتحاد، في صفقة مدوية تسببت في حالة من الضجة لدى جميع متابعي دوري روشن، ولكن يبدو أن الإثارة لا تزال مستمرة.

نونيز، الذي وصل إلى الهلال في الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، فشل في تقديم أوراق اعتماده لدى المدرب سيموني إنزاجي ويبدو أنه على وشك الرحيل إلى فنربخشه.

  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يوافق على العرض التركي

    صحيفة "الرياضية" السعودية، قالت إن فنربخشه تقدم بطلب رسمي إلى الهلال في الساعات القليلة الماضية، من أجل شراء عقد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، وضمه لصفوف الفريق قبل إغلاق السوق الشتوي.

    وأوضحت أن إدارة الهلال وافقت على عرض فنربخشه، وذلك لعدم حاجة الزعيم لخدمات الدولي الأوروجوياني الذي لم يقدم المطلوب في الفترة القصيرة التي قضاها داخل النادي.

    وفي سياق متصل، قالت شبكة "FFTV" التركية، إن نونيز حصل على إذن الانتقال من سيموني إنزاجي مدرب الفريق، لينضم إلى فنربخشه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

    • إعلان
  • Karim Benzemagetty

    تأثير الدومينو

    صفقة بنزيما تأتي كمحرك رئيسي لكل ما يحدث حاليًا في دوري روشن السعودي، حيث تسبب رحيله عن الاتحاد في رغبة الأخير بالتعاقد مع مهاجم جديد من أجل تعويضه.

    وبدوره، قام الاتحاد بجلب المغربي يوسف النصيري من فنربخشه، ليقوم الأخير بالبحث عن مهاجم جديد لخلافته بالفريق، حيث وقع اختياره على داروين نونيز لاعب الهلال الذي أصبح دوره مهمشًا بقدوم بنزيما.

    ومن المقرر أن يؤدي رحيل نونيز عن الهلال إلى حل أزمة كان من المتوقع أن يدخل فيها الزعيم بقدوم بنزيما، حيث يحتاج الفريق لاستبعاد أحد اللاعبين الأجانب من قائمته المحلية بعد تسجيل الفرنسي.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    لاعب آخر قد يغادر الهلال

    الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، قال إن يوسف أكتشيشك قد يرحل عن الهلال بالميركاتو الشتوي، وينضم إلى نظيره فنربخشه الذي أظهر نشاطًا كبيرًا في السوق خلال الأيام الماضية.

    وأوضح أن فنربخشه دخل في محادثات مكثفة مع إدارة الهلال مؤخرًا، للتوصل إلى الصيغة النهائية الخاصة برحيل اللاعب عن النادي، وسط ترحيب من الزعيم بمغادرته على سبيل الإعارة.

    ومن جانبه أشار الصحفي التركي ياجيز سابونكو أوغلو إلى أن الهلال قد يتخلى عن أكتشيشك بالفعل، وذلك في حالة عدم تمكنه من قيده في سجلاته، بسبب التغييرات في نظام اللاعبين الأجانب بدوري روشن السعودي.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 33.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 7.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 76.

    * أهداف مستقبلة: 30.

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الهلال crest
الهلال
الهلال
كأس تركيا
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
ايزوروم crest
ايزوروم
ERZ
0