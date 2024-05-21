هجوم على السعودية وقصف جبهة زميله في ريال مدريد.. أبرز تصريحات كروس المثيرة للجدل

تصريحات معتادة من الألماني..

يُصنف توني كروس باعتباره أحد أكثر اللاعبين في العالم إثارة للجدل بتصريحاته، ولاعب ريال مدريد لا يبخل في كل فرصة عن الخروج بحديث يعبر فيه عن رأيه، الذي في أغلب الأحيان يكون ضد آراء الأغلبية.

ما بين خلافات مع زملاء في عالم كرة القدم وانتقادات لأندية وحديث عن فكرة الطموح، تباينت أفكار كروس، ولكنها ظلت من أكثر ما يلقى رواجًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الساحرة المستديرة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض وإياكم أبرز التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها كروس على مدار مسيرته التي أعلن أنها ستنتهي عقب يورو 2024.

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