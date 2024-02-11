انتفاضة شباب مانشستر يونايتد تعيد آمال الشياطين الحمر المستحيلة هذا الموسم!

هل يعود مانشستر يونايتد من بعيد؟

استعاد فريق مانشستر يونايتد مستواه في المباريات الأخيرة بفضل تألق ثلاثي الشباب أليخاندرو جارناتشو وهويلوند وكوبي ماينو، الذين أعطوا الشياطين الحمر أمل جديد في تحويل هذا الموسم الكارثي للأفضل.

وأعاد الثلاثي الهجومى السعادة لمشجعي مانشستر يونايتد الذين عانوا من تراجع مستوى الفريق في بداية الموسم، واحتفلت الجماهير بفوز الشياطين الحمر ضد وست هام بنتيجة 3-0.

وقدم نجوم الفريق الثلاثة إلى جانب المصاب مؤخرًا ليساندرو مارتينيز، أفضل عرض لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأصبح هناك شعور حقيقي بأنهم قادرون على قيادة الشياطين الحمر للقمة مجددًا.

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وقبل مباراة وست هام تألق هويلوند وماينو وجارناتشو، معًا في الفوز المثير بنتيجة 4-3 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويطمح مانشستر يونايتد في مواصلة تألق الثلاثي في مواجهة اليوم الأحد ضد أستون فيلا وإنهاء الموسم في المربع الذهبى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم.