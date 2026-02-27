Goal.com
انتخابات برشلونة: قنبلة ليونيل ميسي، يونيو الأسود وواقعة الميكروفون.. "رقصة الديك المذبوح" تمهد طريق جوان لابورتا للرئاسة

انتخابات برشلونة تأتي في وقتٍ حساس من الموسم..

ممرات "سبوتيفاي كامب نو"، التي اعتادت أن تضج بهتافات الجماهير، احتفالًا بما يقدّمه نجوم العملاق الكتالوني برشلونة، على أرضية المستطيل الأخضر؛ يسود فيها الآن نوع آخر من الضجيج، وهو الانتخابات.

انتخابات برشلونة لم تعد مجرد صراع لاختيار رئيس جديد؛ بل تحوّلت إلى "معركة تكسير عظام"، في مرحلة انتقالية يُعيشها هذا الكيان الرياضي الكبير.

ورغم هذه المعركة الشرسة؛ إلا أن كل يوم يمر في الحملات الانتخابية، يُقرب جوان لابورتا لـ"ولاية جديدة" على كرسي رئاسة برشلونة.

وأساسًا.. لابورتا كان المرشح الأوفر حظًا، قبل أن تبدأ الحملات الانتخابية؛ لكن البعض توقع إمكانية حدوث مفاجأة ما، تُطيح بهذا الرجل.

سبب توقع هذه المفاجأة، هو استغلال بعض أخطاء لابورتا الإدارية، في ولايته المُنتهية على رأس نادي برشلونة؛ إلى جانب تحالُف المعارضة ضده، مع تزايد استخدام اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

إلا أن المفاجأة التي كان يتوقعها البعض، يبدو أنها لن تتحقق في النهاية؛ وذلك بوقوع مُنافسه الأشرس فيكتور فونت في أخطاءٍ ساذجة، سنستعرضها في السطور التالية..

    قنبلة ليونيل ميسي.. لا تستخدموا اسمي مرة أخرى!

    فيكتور فونت، المرشح لرئاسة العملاق الكتالوني برشلونة، استخدم اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ كسلاح رئيس في حملته ضد جوان لابورتا، للوصول إلى كرسي رئاسة هذا الكيان الرياضي الكبير.

    ومن المعروف أن علاقة ميسي سيئة للغاية مع لابورتا؛ حيث لم ينفذ الأخير وعده للأسطورة الأرجنتينية، والمتعلق بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

    نعم.. لابورتا عندما تولى رئاسة برشلونة في 2021، وعد ميسي بأنه الوحيد القادر على تجديد عقده؛ ولكنه تراجع بعد ذلك، مؤكدًا أن اقتصاد النادي لا يسمح بهذا الأمر.

    ولذلك.. حاول فونت اللعب على عاطفة الجماهير البرشلونية؛ حيث صرح أنه تواصل مع اللاعب وبيئته لضمان عودته إلى نادي طفولته، إذا فاز بالرئاسة.

    لكن.. راديو كتالونيا فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، في الساعات القليلة الماضية؛ بإعلانه رفض ميسي التواصل مع أي مرشح لرئاسة برشلونة، حيث أخبر الجميع بالآتي:

    * أولًا: لن يتدخل في انتخابات برشلونة؛ بأي شكلٍ كان.

    * ثانيًا: لن يعود إلى برشلونة كـ"لاعب"؛ سواء إعارة أو بشكلٍ دائم.

    * ثالثًا: لا يريد استخدام اسمه إلا في حالة واحدة؛ وهو الحديث عن إمكانية تكريمه.

    وبالتالي.. خسر فونت السلاح الأقوى الذي كان يستخدمه، في انتخابات برشلونة؛ لهزيمة جوان لابورتا، والوصول إلى كرسي رئاسة النادي.

    هانزي فليك واللاعبون.. عداء مبطّن مع فيكتور فونت

    أعلنت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في الساعات القليلة الماضية، إعطاء الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، وعدد كبير من نجوم الفريق الأول، أصواتهم إلى جوان لابورتا، للفوز بولاية جديدة على رأس هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وبعيدًا عن أن لابورتا يرتبط بعلاقات قوية، سواء مع فليك أو معظم اللاعبين؛ فإن مُنافسه الأشرس في الانتخابات فيكتور فونت، فشل في الفوز بـ"قلب" هؤلاء.

    وارتكب فونت أخطاء فادحة في حملته الانتخابية، جعلته يخسر تضامن فليك واللاعبين؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إعلانه "طرد" المدير الرياضي البرتغالي ديكو؛ حال فوزه في الانتخابات.

    * ثانيًا: انتقاده بعض لاعبي فريق برشلونة الأول؛ بشكلٍ علني.

    مثلًا.. انتقد فونت تعاقد برشلونة مع النجم الإسباني داني أولمو؛ قائلًا: "هو لاعب جيد؛ ولكنه لم يفد الفريق، بسبب كثرة إصاباته".

    أولمو رد على هذه التصريحات؛ بمطالبة فونت بالاهتمام بشؤونه الخاصة، وعدم الحديث عن اللاعبين مرة أخرى.

    أما ديكو فعلاقته قوية جدًا بفليك؛ بل أن المدير الفني الألماني صرح بأنه يشعر براحة كبيرة بالعمل معه، إلى جانب التفاهم الرائع بينهما في الخطط الرياضية.

    ومن هُنا.. أصبح فليك بعيدًا عن علاقته القوية مع لابورتا أساسًا؛ في حاجة ماسة إلى انتخاب الأخير لولاية جديدة وعدم قدوم فونت، لضمان استمرار ديكو في منصبه.

    يونيو الأسود.. هل يتعرض نادي برشلونة لـ"الإفلاس"؟

    حذر رجل الأعمال فيكتور فونت، جماهير العملاق الكتالوني برشلونة، من ما اسماه "يونيو الأسود"؛ حال انتخاب جوان لابورتا لولاية جديدة، على رأس هذا الكيان الرياضي الكبير.

    فونت زعم أن شهر يونيو 2026، سيشهد "إفلاس" برشلونة، وسيكون هو "نهاية النادي كما يعرفه عشاقه"؛ معتمدًا في ذلك على 3 نقاط رئيسية، على النحو التالي:

    * أولًا: إخفاء لابورتا خسائر بقمية 80 مليون يورو؛ ستظهر فجأة في شهر يونيو، كالتزامات فورية للاعبين والوكلاء.

    * ثانيًا: إبرام لابورتا عقودًا وهمية مع بعض الشركات؛ ما يعني خصم هذه المبالغ من سقف رواتب اللاعبين، من قِبل الرابطة الإسبانية المحترفة.

    * ثالثًا: تعمُد لابورتا "إفلاس" برشلونة؛ من أجل بيع حصص من النادي إلى المستثمرين، وسحب الملكية من أعضاء الجمعية العمومية.

    إلا أن خبراء الاقتصاد، ردوا على حديث فونت سالف الذكر؛ متهمين إياه بتعمُد إخفاء المداخيل الضخمة التي سيتحصل عليها برشلونة في السنة المالية الجديدة، وهي ما تعني استحالة "إفلاس" النادي مع لابورتا أو غيره.

    هُنا.. شعر فونت بالحرج الشديد؛ وقام بإزالة بعض المنشورات التي نشرها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص هذه النقاط سالفة الذكر.

    فيكتور فونت.. بين الميكروفون وأسماء اللاعبين واللاعبات!

    "هل انتهت أخطاء فيكتور فونت عند ما سبق ذكره؟!".. الإجابة هي لا بالطبع، حيث وقع مُنافس جوان لابورتا الشرس في انتخابات العملاق الكتالوني برشلونة، في مجموعة من الأخطاء التي عرضته للسخرية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: واقعة الميكروفون:

    خرج فونت في بث مباشر عبر منصة "تويتش"؛ للحديث عن خطته أمام الجماهير، إذا تولى رئاسة برشلونة.

    وأثناء حديثه تعطل "الميكروفون"، واحتاج لـ15 دقيقة كاملة حتى يقوم بإصلاحه؛ الأمر الذي جعل الجمهور يسخر منه، بشكلٍ كبير للغاية.

    الجمهور سخر من فونت؛ قائلًا: "كيف يُمكن لشخص لا يستطيع معالجة (ميكروفون)، أن يتولى رئاسة نادٍ ضخم بحجم برشلونة!".

    * ثانيًا: أسماء اللاعبين واللاعبات

    تم سؤال فيكتور فونت مؤخرًا، عن الموهبة الأكبر القادمة في برشلونة؛ بعد الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.

    لم يستطع فونت أن يذكر أي اسم؛ الأمر الذي جعل الجمهور يلقبه بمرشح الشعارات، الذي لا يعرف أي شيء عن النادي ومواهبه.

    وأعادت هذه الواقعة الذاكرة لانتخابات 2021، التي ترشح فيها فونت أيضًا؛ حيث تم وقتها سؤاله عن أسماء لاعبات فريق السيدات اللواتي يتألقن بشدة، ولكنه لم يعرف أيًا منهن.

    كلمة أخيرة.. "رقصة الديك المذبوح" دلالة على فوز لابورتا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن فيكتور فونت المُنافس الأقوى لجوان لابورتا، يهزم نفسه بنفسه في انتخابات العملاق الكتالوني برشلونة.

    خسائر فونت في الفترة الأخيرة، جعلته يحاول التحالف مع أكثر من مرشح، لهزيمة لابورتا في الانتخابات؛ رغم أنه كان يرفض هذا الأمر، في البداية.

    اتجاه هذا المرشح للتحالفات التي كان يرفضها؛ تم وصفه في الوسط المقرب من لابورتا بـ"رقصة الديك المذبوح"، في إشارة إلى تخبط فونت وتحركاته العشوائية الأخيرة.

    وبما أن باقي المرشحين في الانتخابات البرشلونية، أقل شهرة حتى من فونت؛ فإن لابورتا يبدو أنه في طريقه للفوز بولاية جديدة، على رأس هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وبالطبع.. انتخاب لابورتا لولاية جديدة، سيوفر الاستقرار في غرفة ملابس برشلونة؛ إلا أن الجماهير تتمنى أن يتعلم هذا الرجل من بعض أخطائه السابقة، وأن ينهي أزمة النادي الاقتصادية تمامًا.

    وبرشلونة في أشد الحاجة للتخلص من الأزمة الاقتصادية؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول - خاصة في مركزي قلب الهجوم والدفاع -، للعودة للسيطرة على القارة الأوروبية من جديد.

