"أسأت تقدير الموقف".. بواتينج يخرج عن صمته بشأن انتحار صديقته السابقة!

مؤخرًا، أبدت جماهير بايرن رفضها الشديد احتمالية عودة المدافع الألماني السابق جيروم بواتينج إلى صفوف النادي، ورفعت لافتات تحمل عبارات واضحة ترفض أي تعاون مستقبلي مع بواتينج، حيث كُتب عليها: "لا منصة للمذنبين"، و "من يمنح الجاني مساحة يتحمل الذنب معه".

اعترف يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بأن "هذه حالة معقدة"، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن "لكل إنسان الحق في إعادة التأهيل الاجتماعي". وأوضح أنه -بالإضافة إلى ذلك- يجب النظر إلى الحكم برمته (في إشارة إلى أنه ليس مجرمًا سابقًا في نظر القانون).

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي: "الموضوع أصبح كبيرًا جدًا من لا شيء. لا يتعلق الأمر بتوظيف، ولا بمنصب دائم في بايرن ميونخ. الأمر يتعلق فقط بمشاهدة الحصص التدريبية. نحن نوافق على ذلك. نقول، هذا ليس مشكلة".

أما المدرب فينسنت كومباني الذي عرض على بواتينج في نهاية سبتمبر الماضي فرصة قضاء فترة تدريبية (مراقبة فنية) داخل النادي، في إطار سعيه للحصول على الرخص التدريبية، فقد قال تعليقا على غضب الجماهير: "لا أعتقد أن هذا موضوع كبير (لا يستحق كل هذه الضجة)، لدينا حوالي 20 شخصًا يزوروننا سنويًا. لا يتم تقييم ذلك بأهمية أكبر مما هو عليه".

أكمل بواتينج، الذي لعب مع بايرن من 2011 إلى 2021، حيث كان أحد الأعمدة الرئيسية في خط الدفاع البافاري طوال تلك السنوات الذهبية، بالفعل الرخصة التدريبية B، ومن المقرر أن تتبعها رخصة A ودورة تدريب كرة القدم (Pro license).