الوولفز ينتقدون الإساءات العنصرية "البغيضة" الموجهة إلى تولو أروكوداري في بيان غاضب بعد الهزيمة أمام كريستال بالاس
الذئاب تنشر لقطات شاشة لإساءة المعاملة
انضم أروكوداري إلى وولفز في الصيف ولعب 90 دقيقة كاملة ضد كريستال بالاس، وأضاع ركلة جزاء في هزيمة فريقه 1-0. بعد صافرة النهاية، توجه اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى مشجعي الفريق الزائر ورفع يديه اعتذارًا.
لم يبدو أن هذا التصرف التائب كان له أي تأثير على المتصيدين الحقيرين الذين اختاروا إرسال إهانات عنصرية إلى المهاجم.
ونشر ولفرهامبتون لقطات شاشة للتعليقات البذيئة إلى جانب بيان غاضب جاء فيه: "نشعر بالاشمئزاز من العديد من حالات الإساءة العنصرية، من قبل عدة أشخاص، الموجهة إلى تولو أروكوداري على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة اليوم ضد كريستال بالاس.
لا مكان للعنصرية - في كرة القدم أو على الإنترنت أو في أي مكان في المجتمع. ندين هذا السلوك البغيض وغير القانوني بأقوى العبارات الممكنة.
"تولو يحظى بدعمنا الكامل والثابت. لا ينبغي أن يتعرض أي لاعب لمثل هذه الكراهية لمجرد قيامه بعمله.
نحن نقف بقوة إلى جانبه، وإلى جانب جميع لاعبي كرة القدم الذين يضطرون إلى تحمل هذه الإساءات من حسابات مجهولة تعمل في ظل إفلات واضح من العقاب.
"أبلغ النادي المنصات المعنية بهذه المنشورات وسيتعاون مع الدوري الإنجليزي الممتاز والسلطات للمساعدة في تحديد المسؤولين وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.
"سنواصل اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع جميع أشكال التمييز."
أروكوداري يتحدث أيضًا
وانتقد أروكوداري العنصريين على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، مضيفًا: "لا يزال من الصعب عليّ تصديق أننا نلعب في عصر يتمتع فيه الناس بحرية كبيرة للتعبير عن عنصريتهم دون أي عواقب. لا مكان لهؤلاء الأفراد في لعبتنا، وعلينا أن نتحرك بشكل جماعي لمعاقبة كل من يلطخ سمعة الرياضة بهذه الطريقة، بغض النظر عن هويته".
في وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع، أصدر تشيلسي وبيرنلي بيانين بعد أن تعرض ويسلي فوفانا وهانيبال ميجبري للعنصرية.
تلقى فوفانا بطاقتين صفراوين في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين، وتم طرده في وقت متأخر من المباراة. ثم شارك المدافع الإساءات التي تلقاها على Instagram وأضاف رسالة خاصة به، جاء فيها: "2026، لا يزال الوضع كما هو، لم يتغير شيء. هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبدًا. أنتم تنظمون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئًا في الواقع".
كما كشف لاعب وسط بيرنلي هانيبال مجبري أنه تعرض لإساءات عنصرية بعد المباراة، مما أدى إلى رد قوي من جانب النادي: "أبلغ النادي شركة Meta، الشركة الأم لإنستغرام، عن المنشور، ويتوقع دعماً قوياً منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه. لا مكان لهذا في مجتمعنا ونحن ندينه دون تحفظ. يواصل النادي موقفه الحازم - نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز. سيحصل هانيبال على الدعم الكامل من النادي ومن مشجعي بيرنلي، الذين رأيناهم بالفعل يدينون الإساءة. لا مكان للعنصرية".
سندرلاند يضطر أيضا إلى إدانة العنصرية
كما اضطر نادي سندرلاند إلى إصدار بيان بعد أن تعرضت رومين موندل لإساءات بذيئة عقب هزيمة فريقها 3-1 على أرضه أمام فولهام يوم الأحد.
وكتب النادي: "نادي سندرلاند لكرة القدم يشعر بالفزع من الإساءات العنصرية البشعة التي وجهت إلى رومين موندل عبر الإنترنت بعد مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ضد فولهام.
إن السلوك البغيض الذي أبداه العديد من الأفراد غير مقبول ولن يتسامح معه النادي تحت أي ظرف من الظروف. لا مكان للعنصرية في مجتمعنا، ونحن نقف إلى جانب رومين، الذي يحظى بدعمنا الكامل.
"يعمل النادي بنشاط مع السلطات المختصة والمنصات الإلكترونية لتحديد المسؤولين، وسنتخذ أقوى الإجراءات المتاحة لنا.
"هؤلاء الأفراد لا يمثلون نادي سندرلاند لكرة القدم أو قيمنا أو مجتمعنا - وهم غير مرحب بهم في ويرسايد."
الدوري الإنجليزي الممتاز يصدر بيانات
كما أرسلت الدوري الإنجليزي الممتاز رسالتين منفصلتين ضد العنصرية رداً على الإساءات الموجهة إلى أروكوداري وموندل.
وكتبت على X: "نحن نشعر بالفزع إزاء الإساءات العنصرية غير المقبولة التي استهدفت تولو أروكوداري لاعب ولفرهامبتون. ستكون هناك عواقب وخيمة على أي شخص تثبت إدانته، وسنقدم للنادي واللاعب دعمنا الكامل في التحقيقات. كرة القدم للجميع – لا مكان للعنصرية".
وفيما يتعلق بموندل، أضافت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: "ننضم إلى سندرلاند في إدانة الإساءات العنصرية البغيضة التي استهدفت رومين موندل عبر الإنترنت. ستكون هناك عواقب وخيمة على أي شخص تثبت إدانته بالتمييز، وسنقدم دعمنا الكامل للتحقيقات. كرة القدم للجميع – لا مكان للعنصرية".
