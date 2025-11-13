Al Waleed bin Talal Al Saud Hilal Fans 2023GOAL AR
أحمد فرهود

جدل الوليد بن طلال يتجدد! .. حقيقة شراء أسهم صندوق الاستثمارات السعودي في الهلال

"ملكية" نادي الهلال تغري الكثيرين مع أنباء متضاربة بشأنها..

حسم الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الجدل؛ بشأن بيع صندوق الاستثمارات السعودي أسهمه في نادي الهلال، إلى أحد رجال الأعمال الكبار.

الهلال مملوك حاليًا لصندوق الاستثمارات، الذي قام بالاستحواذ على 75% من أسهم النادي صيف 2023؛ بينما الـ25% الأخرى تابعة لوزارة الرياضة السعودية، في الأساس.

  • Prince Al-Waleed Bin Talal, nephew of thAFP

    أنباء قوية عن شراء رجل أعمال هلالي كبير للنادي

    وفي هذا السياق.. ترددت أنباء قوية للغاية خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن مفاوضات بين أحد رجال الأعمال الكبار الداعمين للهلال وصندوق الاستثمارات السعودي، لشراء 75% من أسهم النادي.

    وحسب هذه الأنباء.. اقترب رجل الأعمال من شراء الأسهم بالفعل؛ ليكون صاحب "الكلمة العليا" في النادي العاصمي العملاق.

    ورغم عدم ذكر الاسم؛ إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المقصود هو الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي والداعم الأول للزعيم الهلالي.

    ودائمًا ما يرتبط اسم ابن طلال بشراء الهلال؛ خاصة أن رجل الأعمال الشهير صرح سابقًا، أنه يحلم بهذا الأمر بالفعل.

    • إعلان
  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حقيقة بيع أسهم نادي الهلال إلى رجل الأعمال الهلالي

    ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز تواصله مع المسؤولين في نادي الهلال، بالإضافة إلى وزارة الرياضة السعودية؛ للاستفسار عن حقيقة بيع الـ75% من أسهم صندوق الاستثمارات، إلى رجل الأعمال - سالف الذكر -.

    وكشف الجماز في تصريحات مع برنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، عن أن الهلال ووزارة الرياضة أكدا له عدم صحة هذا الخبر أبدًا، وأن كل ما نشر مجرد تكهنات فقط.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن وزارة الرياضة، هي من تشرع القوانين الخاصة بعمليات بيع وشراء الأندية؛ لذلك لديها علم بكل ما يحدث، وليس كما يردد البعض بأنه لا دخل لها في هذا الشأن.

  • لا رماد من غير نار بخصوص أسهم الهلال.. ولكن!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي عبدالرحمن الجماز أكد أن الأنباء عن بيع صندوق الاستثمارات السعودي، لحصته في أسهم نادي الهلال، إلى أحد رجال الأعمال الكبار المنتمين لهذا الكيان؛ ليس بأمر جديد على الوسط الرياضي.

    وقال الجماز عن ذلك: "الحقيقة أن هُناك فكرة بالفعل؛ من أجل شراء هذه الشخصية الهلالية الكبيرة للهلال، أو امتلاكه الحصة الأكبر من أسهم النادي".

    لكن.. الإعلامي الرياضي أوضح أن هذه الفكرة، لم تتخط مرحلة المناقشات؛ حيث لا يوجد أي تحركات رسمية، على أرض الواقع.

    واختتم عبدالرحمن الجماز تصريحاته؛ بالتأكيد على أن معلوماته التي ذكرها في هذا الشأن، من مصادر موثوقة من داخل نادي الهلال ووزارة الرياضة السعودية.

  • Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما القادم بالنسبة لنادي الهلال بعد التوقف الدولي؟

    يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم لخوض 3 مباريات مهمة للغاية؛ بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي.

    من بين هذه المباريات الهلالية، مواجهتين ضد نادي الفتح؛ الأولى يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والثانية في التاسع والعشرين من نفس الشهر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    أما المباراة الأخرى ما بين مواجهتي الفتح؛ ستكون تلك التي تجمع بين الهلال والشرطة العراقي يوم 25 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 19.

    * فوز: 14.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 19.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح