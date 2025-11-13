جدل الوليد بن طلال يتجدد! .. حقيقة شراء أسهم صندوق الاستثمارات السعودي في الهلال

وفي هذا السياق.. ترددت أنباء قوية للغاية خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن مفاوضات بين أحد رجال الأعمال الكبار الداعمين للهلال وصندوق الاستثمارات السعودي، لشراء 75% من أسهم النادي.

وحسب هذه الأنباء.. اقترب رجل الأعمال من شراء الأسهم بالفعل؛ ليكون صاحب "الكلمة العليا" في النادي العاصمي العملاق.

ورغم عدم ذكر الاسم؛ إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المقصود هو الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي والداعم الأول للزعيم الهلالي.

ودائمًا ما يرتبط اسم ابن طلال بشراء الهلال؛ خاصة أن رجل الأعمال الشهير صرح سابقًا، أنه يحلم بهذا الأمر بالفعل.