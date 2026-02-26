الحب وحده لا يكفي: خطة الوليد بن طلال الإدارية تعزز الشائعات.. الهلال قد يوجه ضربة جديدة للاتحاد بعد كريم بنزيما

بينما تشتعل المُنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين، يدور في "الغرف المغلقة" صراع من نوع آخر، أبطاله ليسوا هدافين أو حراس مرمى؛ بل مخططون يدركون أن البطولات تُصنع في المكاتب، قبل أن تُحسم في الملاعب.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل.. ترددت أنباء عن تحركات قوية من عملاق الرياض الهلال؛ لخطف الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد.

بلانيس قال من ناحيته، بعد سؤاله على إمكانية الانتقال إلى الهلال: "أنا أحب الاتحاد"؛ دون أن يتعمق أكثر، في الحديث عن هذا الأمر.

لكن رغم كلمات المدير الرياضي الإسباني، عن حب قلعة العميد؛ فنحن نعلم أن المُتغيّرات سريعة جدًا في عالم الساحرة المستديرة، الأمر الذي يجعل انتقاله إلى الزعيم الهلالي مستقبلًا، أمرًا ممكنًا.

وما يغزي من هذه الاحتمالية؛ هي التحركات الأخيرة التي قام بها الأمير الوليد بن طلال، الذي بات قريبًا جدًا من شراء الهلال بشكلٍ كامل.

وسنحاول في السطور القادمة من ناحيتنا؛ استعراض لماذا رامون بلانيس قد يكون هو الأنسب لنادي الهلال بالفعل، بعد تحركات ابن طلال الأخيرة..