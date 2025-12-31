أطلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد جملة من التصريحات الجريئة، تطرق خلالها إلى ملفات شائكة تتعلق بخصخصة الأندية، ودور صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى أزمة التحكيم في الكرة السعودية.
"أمطري حيث شئتِ" .. عبدالرحمن بن مساعد ينتقد استحواذ الوليد بن طلال على الهلال ويؤكد استفادة الزعيم من التحكيم
وخرج الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق في تصريحات عبر برنامج "في المرمى" قال فيها: "أرى أنه وجود مؤسسة ربحية ومؤسسة غير ربحية أمر ليس مفهومًا، فهناك تضارب مصالح، حتى لو كان السبب هو الحوكمة".
وأوضح: "أمر آخر، وهو أن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ترأسهم من قبل قطاع واحد فقط وهو صندوق الاستثمارات، هذا أمر غريب جدًا بالنسبة لي".
وسخر من الأمر قائلًا: "أمطري حيث شئت، يعني مثلًا تزوج اليوم أحمد والعام القادم نزوج إبراهيم، وهذا الأمر غريب، ولكن سينحل بعد تخصيص تلك الأندية".
"استحواذ الوليد بن طلال على الهلال غير منطقي"
وعن اقتراب الوليد بن طلال من الاستحواذ على أسهم نادي الهلال، وذلك بقيادة شركته المملكة القابضة، يرى الأمير عبد الرحمن بن مساعد أن هذا الأمر غير منطقيًا بالنسبة له.
وقال: "عندما تخصص نادي مثل الهلال، مع احترامي للأمير بن طلال، غير منطقي أن يُنافس أرامكو، أو لو جاء مستقبلًا قطاع من أذرع الصندوق استحوذ على نادي آخر يُنافس الهلال".
وأضاف: "هناك فرق بين أحد يمتلك مثلًا 15% من شركة المملكة القابضة التي ستستحوذ على الهلال، وبين شركة تكون تابعة للدولة بشكل أو بآخر".
واستطرد قائلًا: "مثلًا نادي القادسية سيكون هو الرقم الصعب في الدوري السعودي المواسم القادمة، في ظل تواجده تحت مظلة أرامكو حاليًا".
ماذا قال ابن مساعد عن التحكيم؟
ولكن رئيس الهلال السابق، لم ينفِ في نفس الوقت استفادة نادي الهلال من الأخطاء التحكيمية، متحدثًا عن الحكم الياباني نيشيمورا، الذي قاد نهائي دوري أبطال آسيا 2014، واتخذ قرارات ظالمة ضد الزعيم.
الأمير عبد الرحمن بن مساعد قال: "هناك مشكلة في التحكيم، ولدي قناعة بأن أخطاء التحكيم ستجد ما يكون لك بقدر ما عليك، ولكن هناك بعض الأشياء التي تحدث أحيانًا ليس لها تفسير، ولا أستثني من هذا الهلال".
وتابع: "مثلًا لو حلفت لي على المصحف أن الحكم نيشيمورا كان يقصد خسارة الهلال لن أصدقك، حتى في التحكيم المحلي يحدث مثل تلك الأخطاء في بعض الأحيان".
وأنهى رئيس الهلال السابق تصريحاته قائلًا: "تقنية الفيديو أضافت للتحكيم، ولن يُنهي المشاكل ولكن قللها كثيرًا".
موسم الهلال 2025-26
عرف فريق الهلال الأول لكرة القدم بداية غير مستقرة في مشواره بالموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن ينجح مؤخرًا في استعادة توازنه وفرض شخصيته بقوة على مختلف المسابقات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، قدّم الهلال نتائج لافتة بعدما خاض 11 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 9 انتصارات مقابل تعادلين، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب، بعد فترة شهدت بعض التذبذب في الأداء الفني.
قاريًا، ظهر «الزعيم» بصورة أكثر ثباتًا، حيث حقق العلامة الكاملة في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه في الجولات الست الأولى تواليًا، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه على المستوى القاري.
ولم تتوقف طموحات الهلال عند هذا الحد، إذ نجح الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.
اللافت أن التذبذب الذي رافق الهلال في بدايات الموسم جاء رغم الظهور المميز في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي مثّلت أول اختبار رسمي لإنزاجي مع الفريق. ونجح المدرب الإيطالي في قيادة الهلال إلى ربع نهائي البطولة، محققًا نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والانتصار على مانشستر سيتي، في إنجاز لفت أنظار المتابعين عالميًا.
وبالنظر إلى حصيلة سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن، يظهر المدرب الإيطالي بأرقام قوية، بعدما قاد الفريق في 25 مباراة رسمية، حقق خلالها 20 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط، في حين سجل لاعبو الهلال 59 هدفًا، واستقبلت شباكهم 24 هدفًا، ما يعكس التطور التدريجي للفريق واستعادة هيبته محليًا وقاريًا.