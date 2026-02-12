"لم يعاقبوا بنزيما ولاعب الهلال بنفس حركة رونالدو" .. الوليد بن بدر يتهم الاتحاد السعودي بالتحيز ضد النصر!

وقال الوليد بن بدر، خلال ظهوره عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، إنه عمل الاتحاد الحالي ضعيف للغاية، رغم احترامه لياسر المسحل على المستوى الشخصي؛ واصفًا الاتحاد بأنه يرى نفسه ضد الأندية التي من المفترض أنها تتبعه، ومنها النصر، وفي كثير من المواقف، يضع الاتحاد نفسه في موقف "الضد" لصالح نادٍ يتبع له.

وأضاف أن عمل اتحاد الكرة في المنتخبات سيء للغاية، والدليل أنه لم يحقق أي بطولة، مؤكدًا أن عمل المسحل سيء بجميع لجان الاتحاد.

واستشهد الوليد بن بدر، بقوله إنه اتحاد كرة القدم لا يحاسب لجانه، على غرار التحكيم، وإذا ثبت أن الحكم الأجنبي سيء، يتم الاستعانة به مرارًا وتكرارًا، رغم أن الحكام السعوديين حاليًا باتوا أفضل.

واستطرد "لا يعجبني في الدوري، الحكام السيئين وعدم التعامل معهم بعدالة، وخاصة الأجانب، وتقنية الـVAR، أصبحت اللاعب الكبير ودائمًا ما يغير القرارات لصالح فريق معين، وأحيانًا الحكام يتخذون قرارات صحيحة، وتجد الفار يعدلها وتصير خاطئة لمصلحة فريق على آخر".