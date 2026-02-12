أطلق الأمير الوليد بن بدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فيما يتعلق بعمل الاتحاد الحالي، برئاسة ياسر المسحل، ولجانه، والتحيز ضد نادي النصر، فضلًا عن أزمة النقل التليفزيوني.
"لم يعاقبوا بنزيما ولاعب الهلال بنفس حركة رونالدو" .. الوليد بن بدر يتهم الاتحاد السعودي بالتحيز ضد النصر!
اتحاد الكرة ضد النصر
وقال الوليد بن بدر، خلال ظهوره عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، إنه عمل الاتحاد الحالي ضعيف للغاية، رغم احترامه لياسر المسحل على المستوى الشخصي؛ واصفًا الاتحاد بأنه يرى نفسه ضد الأندية التي من المفترض أنها تتبعه، ومنها النصر، وفي كثير من المواقف، يضع الاتحاد نفسه في موقف "الضد" لصالح نادٍ يتبع له.
وأضاف أن عمل اتحاد الكرة في المنتخبات سيء للغاية، والدليل أنه لم يحقق أي بطولة، مؤكدًا أن عمل المسحل سيء بجميع لجان الاتحاد.
واستشهد الوليد بن بدر، بقوله إنه اتحاد كرة القدم لا يحاسب لجانه، على غرار التحكيم، وإذا ثبت أن الحكم الأجنبي سيء، يتم الاستعانة به مرارًا وتكرارًا، رغم أن الحكام السعوديين حاليًا باتوا أفضل.
واستطرد "لا يعجبني في الدوري، الحكام السيئين وعدم التعامل معهم بعدالة، وخاصة الأجانب، وتقنية الـVAR، أصبحت اللاعب الكبير ودائمًا ما يغير القرارات لصالح فريق معين، وأحيانًا الحكام يتخذون قرارات صحيحة، وتجد الفار يعدلها وتصير خاطئة لمصلحة فريق على آخر".
عاقبوا رونالدو ولم يفعلوا مع بنزيما ولاعب الهلال
وتحدّث الوليد بن بدر، بصفته "النصراوية"، برسالة انتقاد إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد الكرة السعودي، قائلًا إن اللجنة عاقبت كريستيانو رونالدو، بسبب قيامه بحركة، لم تنقل عبر الناقل الرسمي، في حين كررها مالكوم وكريم بنزيما، مع الهلال والاتحاد، ولم تفرض عليهم أي عقوبة.
وعلّق الوليد على هذا الموقف، بقوله إن أغلب المواقف التي تأتي ضد النصر، هي من مصلحة الهلال، لأن المسؤولين عن هذه اللجان، معروفة ميولهم.
الجدولة والنقل التليفزيوني
وتطرّق الوليد بن بدر، للحديث عن أزمة الجدولة لمباريات دوري روشن، قائلًا إن الجدولة منحت الهلال مساحة أكبر عكس النصر، مستشهدًا بمباريات الفريقين عقب عودة المنتخب السعودي من بطولة كأس العرب 2025، قائلًا "النصر كان المركز الأول، وحددت له 4 مباريات خلال 10 أيام، والمركز الثاني أعطيته 4 مباريات خلال أسبوعين، وهذه الحركة مقصودة".
ومع مرور 20 جولة، وتأجيل الجولة العاشرة، فإن الهلال يتزعم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف".
وفي سياق آخر، قال الوليد بن بدر إن أسوأ شيء موجود حاليًا هو النقل التليفزيوني، مضيفًا أن هناك قرارات ارتجالية بإرسال النقل لجهات متعددة.
وأضاف "النقل سيء للغاية ولا يوازي طموح المشروع السعودي؛ كنت باركت لأبو مالح وأحسنت النية، وعندما حضرت مباراة النصر والرياض في الدور الأول، لاحظت أن جميع الميكروفونات عند جمهور الرياض، كي يسمح صوتهم، بينما لا يسمع صوت الجماهير النصراوية، واتصلت به ورد عليّ بأنها نقطة مهمة سيتم تداركها، وللأسف تكررت في المباراة التالية، واتصلت به ولم يرد".
وتابع "في مباراة النصر والهلال، إذا وقعت مخالفة للنصر تأخذ اللقطة كاميرا من بعيد، ولا يمكن أن تكون واضحة، أما إذا احتسب خطأ لصالح الهلال، تجد 50 ألف كاميرا ليناديك الفار، هل يريدونا ألا نتكلم ونصير عميانًا؟".
إعلامي جاهل تطاول على رونالدو
في المقابل، تطرق الأمير الوليد بن بدر للنقطة الإيجابية، بالحديث عن برنامج التوثيق الأخير، مضيفًا أنه كان متعاونًا مع جميع الأندية، وليس النصر فقط، مضيفًا أن النصر كان صادقًا، وعندما قالوا 48 بطولة، صادق التوثيق على 49 بطولة.
وتحدث الوليد بن بدر في سياق آخر، قائلًا "هناك إعلامي جاهل يتطاول على كريستيانو رونالدو ويقلل منه، ويقول (جبناه بخشم الريال)، وهذا غير صحيح، النجوم جاؤوا لإيمانهم بالمشروع السعودي، وعلى رأسهم رونالدو الذي صرح ذات مرة بأنه "سعودي"، وعندما استدعاه البيت الأبيض لزيارة الرئيس الأمريكي، فضّل الدون أن يذهب برفقة الوفد السعودي، وقدر طلبه سمو ولي العهد.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.