Darwin Nunez Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

الوحدة يزيد الغضب في السعودية اشتعالًا .. المشكلة ليست داروين نونيز أو ماركوس ليوناردو بل بالهلال!

أبرز ملامح انتصار الهلال أمام الوحدة..

في مباراة تليق بشعار "تحصيل حاصل"، تمكن الهلال السعودي من تحقيق الفوز أمام الوحدة الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ثنائية الزعيم السعودي سجلها المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز في الدقيقتين 19 و77 من عمر المباراة. فيما أحرز المالي براهيما ديارا هدف الفريق الإماراتي الوحيد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب دوري الغرب، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 14 نقطة في المركز الرابع، وكلاهما ضمن التأهل لدور الـ16.

وبتخصيص الحديث عن الهلال، في ظل الجدل المثار في الدوري السعودي على إثر صفقاته الشتوية، فقد شارك خمسة وافدين جدد الليلة أمام الوحدة، نستعرض الحديث عن بعضهم في السطور التالية..

  • داروين نونيز .. سجل القليل وأهدر الكثير!

    أمام الوحدة، كان الاختبار الأول للمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز بعد استبعاد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي له من القائمة المحلية، والاكتفاء به قاريًا.

    ورغم أن "نفسية" و"عقلية" بعض اللاعبين الأجانب لا تتقبل هذا الوضع إلا أنه أتى بثماره مع نونيز، حيث سجل ثنائية الزعيم في المباراة.

    ثنائية الليلة هي الزيارة الأولى للأوروجواياني لشباك الخصوم بعد شهر كامل، خاصم بها المرمى على مدار سبع مباريات في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

    لكن عيب "إهدار الفرص السهلة" لا يزال يرافقه، إذ كان من المفترض قياسًا على الفرص التي أتيحت له أن يسجل "سوبر هاتريك" (رباعية) – على الأقل – إلا أنه أهدر ثلاثة فرص محققة.

    محمد قادر ميتي .. "التائه" في المملكة أرينا

    لننتقل للحديث عن إحدى صفقات الهلال الشتوية، الذي جاء لتعويض "تخاذل" داروين نونيز وزميله البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ المهاجم الفرنسي الشاب محمد قادر ميتي..

    صاحب الـ18 عامًا لم يعتمد عليه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي كمهاجم صندوق الليلة، إنما كانت أغلب تحركاته على طرف الملعب، مع ترك حرية الحركة لنونيز بمنطقة جزاء الخصم.

    هذا التوظيف ربما لم يكن مناسبًا لميتي، وإن كان لا يعفيه من المسؤولية، إذ بدى "تائهًا" داخل المستطيل الأخضر، وكأن الهلال يلعب بعشرة لاعبين فقط، والمحصلة أنه لم يمرر الكرة إلا 14 مرة فقط خلال 79 دقيقة شارك بها قبل استبداله.

    قد يكون من المبكر الحكم على محمد قادر ميتي، لكن المؤشرات الأولية تقول إنه سيعاني بعض الشيء في التأقلم حاله كحال نونيز وليوناردو!

    سايمون بوابري .. الأفضل على الإطلاق

    لاعب الوسط الفرنسي شارك الليلة أساسيًا لأول مرة منذ التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المنقضي قادمًا من نيوم، فيما هي المباراة الرابعة له بالقميص الأزرق.

    صاحب الـ19 عامًا وضعه مختلف عن مواطنه ميتي، فهو ليس بحديث العهد بالمملكة، إذ قضى ستة أشهر في صفوف نيوم قبل الانتقال للهلال، تأقلم خلالها بشكل جيد مع الأجواء السعودية.

    وقد أثبت سايمون بوابري سريعًا أن وسط ملعب الهلال في أمان معه، رفقة البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    هو لا يختلف عن نيفيش وسافيتش كثيرًا رغم صغر سنه وخبراته مقارنة بالثنائي الأخير، إذ يجيد قراءة الملعب بشكل جيد، ويحسن إيصال الكرة لمناطق الخطورة أمام مرمى الخصم بتمريرات سريعة وذات رؤية جيدة.

    صحيح أنه عابه البطء في بعض اللقطات، ما كلفه خسارة الكرة 22 مرة، إلا أنه لديه عذره كونه لم يتأقلم بعد مع زملائه الجدد، لكن بشكل عام أظهر أنه مكسب حقيقي لمستقبل الهلال القريب.

  • الغضب قد يزداد

    يبدو أن مواجهة الوحدة الليلة من شأنها أن تزيد غضب جمهور الهلال وكذلك منافسيه..

    بالحديث عن جمهور الهلال، فبينما يتابع تألق سايمون بوابري وحتى الوافد المحلي الجديد مراد هوساوي، كذلك الصفقة الصيفية يوسف أكتشيتشيك .. يشاهد على الجانب الآخر التواضع الكبير في مستوى المدافع الإسباني بابلو ماري والمهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي وكذلك داروين نونيز.

    ولسان حال الزعماء: "كيف لمن تعاقد مع سايمون بوابري هو نفسه من تعاقد مع بابلو ماري ونونيز وغيرهما من الصفقات المتواضعة؟".. والتشكيك في أعين المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي سيزيد.

    أما منافسو الهلال فيكفيهم رؤية مستوى سايمون بوابري، ليزيد غضبهم أكثر، وهم من يحترقون غضبًا من تعاقد الزعيم مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد!

    "من أين لك هذا؟!" .. سيبقى هذا السؤال مطروحًا مع تألق أي صفقة شتوية في الهلال، خاصةً وأن سايمون بوابري كلف خزينته 23 مليون يورو.

  • المشكلة في الهلال!

    ملاحظة "ساخرة بعض الشيء" لكن تستحق الوقوف أمامها..

    الهلال في السنوات الأخيرة، اختياراته تصيب في وسط الملعب، لا مجال لأي خطأ بها، فهو من أمّنه بروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قبل عامين ونصف، وها هو الآن يؤمّنه بسايمون بوابري، لتكتمل ثلاثية الوسط، بخلاف اللاعب السعودي الرائع مراد هوساوي.

    أما في الهجوم، فكلما جاء بمهاجم لا بد أنه يعاني؛ من ماركوس ليوناردو إلى داروين نونيز فمحمد قادر ميتي "غير المبشر وفقًا لمؤشراته الأولية".

    وكأن "كشافي" الهلال لا يجيدون تقييم المهاجمين بقدر إجادتهم في لاعبي الوسط .. الذنب ليس ذنب نونيز أو ليوناردو أو ميتي بقدر ما هو ذنب من اختارهم في الأساس!

