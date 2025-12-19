فيديو | "الهواء شالني" .. مشجعة أردنية تتهم الرياح بالتسبب في هدف المغرب الخرافي بمرمى النشامى

تُوّج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب 2025 عقب فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس، ليضيف أسود الأطلس اللقب الثاني إلى سجلاتهم في تاريخ البطولة بعد التتويج الأول عام 2012.

وافتتح أسامة طنان التسجيل للمغرب مبكرًا في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من منتصف الملعب، مانحًا فريقه الأفضلية منذ البداية، وانتهى الشوط الأول على هذا التقدم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح منتخب الأردن في قلب النتيجة مؤقتًا، بعدما أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48، ثم منح النشامى التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 68، في ظل أداء دفاعي منظم وصلب.

ورغم الضغط المستمر من المغرب، صمد دفاع الأردن حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح البديل عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل للمغرب عند الدقيقة 87، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، واصل حمدالله تألقه وسجل هدف الفوز في الدقيقة 100، بعدما أُلغي هدف للأردن سجله مهند أبو طه، ليحسم أسود الأطلس المباراة ويؤكدوا تفوقهم على أرض المنافس.

بهذا الانتصار، يثبت المنتخب المغربي حضوره القوي في البطولات الإقليمية ويعيد كتابة اسمه على منصة التتويج العربية للمرة الثانية، مؤكداً تفوقه وتميزه في تاريخ كأس العرب.