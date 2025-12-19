سجل أسامة طنان نجم منتخب المغرب هدفًا خرافيًا في مرمى الأردن، بنهائي كأس العرب 2025، ولكن إحدى مشجعات النشامى لها وجهة نظر مختلفة، بشأن السبب في هذا الهدف.
فيديو | "الهواء شالني" .. مشجعة أردنية تتهم الرياح بالتسبب في هدف المغرب الخرافي بمرمى النشامى
المغرب يتوج بكأس العرب 2025
تُوّج المنتخب المغربي بلقب كأس العرب 2025 عقب فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس، ليضيف أسود الأطلس اللقب الثاني إلى سجلاتهم في تاريخ البطولة بعد التتويج الأول عام 2012.
وافتتح أسامة طنان التسجيل للمغرب مبكرًا في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من منتصف الملعب، مانحًا فريقه الأفضلية منذ البداية، وانتهى الشوط الأول على هذا التقدم.
ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح منتخب الأردن في قلب النتيجة مؤقتًا، بعدما أدرك علي علوان التعادل في الدقيقة 48، ثم منح النشامى التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 68، في ظل أداء دفاعي منظم وصلب.
ورغم الضغط المستمر من المغرب، صمد دفاع الأردن حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح البديل عبدالرزاق حمدالله في تسجيل هدف التعادل للمغرب عند الدقيقة 87، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الأول، واصل حمدالله تألقه وسجل هدف الفوز في الدقيقة 100، بعدما أُلغي هدف للأردن سجله مهند أبو طه، ليحسم أسود الأطلس المباراة ويؤكدوا تفوقهم على أرض المنافس.
بهذا الانتصار، يثبت المنتخب المغربي حضوره القوي في البطولات الإقليمية ويعيد كتابة اسمه على منصة التتويج العربية للمرة الثانية، مؤكداً تفوقه وتميزه في تاريخ كأس العرب.
ماذا قالت المشجعة الأردنية؟
خرجت إحدى المشجعات الأردنيات بوجهة نظر مختلفة، بشأن الهدف الذي سجله طنان في مرمى منتخب بلادها، حيث أكدت على أن الرياح هو المتسبب في هذا الهدف.
وقالت المشجعة في تصريحات لـ"إيكونوميك الرياضية" عقب المباراة: "كنت متأخرة على المباراة والهواء شالني، وقبل أن يدخل هدف المغرب الأول بثواني، قلت: الله يستر وأن يكون الرياح يلعب لصالح أسود الأطلس".
وأضاف: "الهدف الذي جاء كان بسبب الهواء، وأنا مقتنعة بنسبة 100%، وسبحان الله بمجرد وصولي إلى الملعب راح الهواء، وعمومًا الهدف الأول للمغرب غير محسوب".
الطقس غير المستقر كاد أن يُهدد النهائي
شهدت العاصمة القطرية أمس أجواءً جوية غير مستقرة تمامًا، حيث هطلت أمطار غزيرة على مختلف مناطق الدولة، ما أدى إلى تأثير مباشر على ملاعب بطولة كأس العرب.
وكان أبرز تداعيات هذا الطقس إلغاء مباراة السعودية ضد الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في تضرر أرضية الملعب بشكل كبير، مما جعل استمرار المباراة خطرًا على اللاعبين ويخالف معايير السلامة الرياضية.
وفي الوقت نفسه، واجهت مباراة النهائي بين المغرب والأردن ظروفًا جوية مشابهة ولكنها أخف، إذ شهد استاد لوسيل تساقط بعض الأمطار إلى جانب أجواء مناخية متقلبة وغير مستقرة.
ورغم ذلك، تم تجهيز أرضية الملعب بشكل جيد، ما سمح بإقامة المباراة في موعدها المحدد، حيث تمكن أسود الأطلس من حسم المواجهة لصالحهم، محققين لقب البطولة وسط أجواء مثيرة ومتابعة جماهيرية كبيرة.
الأردن يستعد للمونديال
ويبدأ المنتخب الأردني لكرة القدم تحضيراته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام على الأراضي الثلاث للولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.
ويأتي هذا بعد ختام مشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب 2025، حيث يطمح الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي إلى الاستفادة من خبرات اللاعبين واختبار العناصر الأساسية قبل المواجهات الكبرى على المستوى العالمي.
ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه كلًا من منتخب الأرجنتين حامل لقب المونديال، والجزائر، والنمسا.
ويأمل النشامى في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية تؤهله إلى الوصول إلى الدور الثاني من البطولة، وإثبات قدرته على المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمية.